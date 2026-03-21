Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Ирак объявил форс-мажор на нефтяных месторождениях, разрабатываемых иностранцами

Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, которые разрабатывают иностранные компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Министерстве нефти этой страны.

Отмечается, что решение о режиме форс-мажора принято из-за военных действий в Ближневосточном регионе, которые нарушили навигацию через Ормузский пролив, что привело к блокировке значительной части нефтяного экспорта Ирака.

Напомним, на фоне ракетных атак со стороны США и Израиля Иран объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Ограничения на проход затронули все типы судов, включая танкеры и коммерческие корабли. В результате этого судоходство в этом стратегическом коридоре практически парализовано.
