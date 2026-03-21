«Если сейчас между Европой и Китаем мы живем в «тупиковой» стране, то с завершением строительства железной дороги КНР — Кыргызстан — Узбекистан мы превратимся в транзитную державу», — заявил президент Садыр Жапаров во время празднования Нооруза в Нарынской области.

По его словам, запуск магистрали ожидается примерно в 2030 году.

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров

По словам главы государства, реализация этого масштабного проекта откроет новые транзитные связи и повысит международное значение региона. Логистический потенциал вырастет не только в Нарынской области, но и во всем Кыргызстане: время доставки грузов значительно сократится, что даст широкие возможности для выхода на новые рынки.

Садыр Жапаров подчеркнул, что сегодня развитие инфраструктуры и строительство торгово-логистических центров вдоль железной дороги — это веление времени.

Внутренняя железная дорога, соединяющая север и юг страны, уже дошла до Кочкора. В планах — продлить ее до Кара-Кече и далее до Макмала, полностью связав регионы рельсовым сообщением.

Развитие железнодорожной сети укрепит внутренние связи и даст мощный импульс промышленности, сельскому хозяйству и туризму.

У нас есть все основания утверждать, что у стратегического региона Тенир-Тоо светлое будущее. Садыр Жапаров

Он добавил, что усилия по открытию производств, улучшению инфраструктуры и ремонту дорог в Нарынской области с каждым годом приносят свои плоды, создавая комфортные условия для жизни населения.