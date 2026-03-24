Кыргызстан расширяет экспорт овощей. Об этом сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По его данным, Пермское краевое управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору разрешило ввоз первой партии свежей моркови из Кыргызстана весом 20,7 тонны.

По информации службы, в прошлом году в это время такая продукция из Кыргызстана в Пермский край не поступала.

«Сотрудники управления со специалистами Пермского филиала Федерального государственного учреждения при Всероссийском научно-исследовательском институте карантина растений проверили сопроводительные документы на товар и брали образцы на лабораторную экспертизу. У данной продукции есть фитосанитарный сертификат, и по итогам фитосанитарного контроля нарушений не выявили. Также в продукции не обнаружены карантинные организмы», — говорится в сообщении.

Согласно информации Минводсельпрома, за 2025 год внешнеторговый оборот продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики по сравнению с аналогичным периодом 2024-го увеличился на 22 процента и составил 186 миллиардов 138,4 миллиона сомов, или $2 миллиарда 131,2 миллиона.

По итогам 2025 года экспорт продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности составил 33 миллиарда 21,3 миллиона сомов, или $378,1 миллиона. При этом продукции растениеводства республика продала на 7 миллиардов 45 миллионов сомов, или $80,7 миллиона.

В структуре экспорта овощной продукции значительное место занимает морковь. Так, в 2025 году общий объем экспорта моркови составил 8 тысяч 405 тонн.

Основными направлениями поставок стали шесть стран:

Россия — 4 тысячи 546 тонн;

Узбекистан — 2 тысячи 610 тонн;

Таджикистан — 849 тонн;

Монголия — 353 тонны;

Казахстан — 38 тонн;

Армения — 8 тонн.

С начала 2026 года экспорт моркови составил 1 тысячу 13 тонн, из которых 902 тонны направили в Российскую Федерацию и 111 тонн — в Казахстан.

У всей экспортируемой продукции есть товаросопроводительные и фитосанитарные документы. Оформление и контроль осуществляют уполномоченные государственные органы. Поставки идут в полном соответствии с требованиями стран-импортеров, что обеспечивает беспрепятственный доступ кыргызской продукции на рынок РФ и других стран ЕАЭС.