Онлайн-перерегистрацию для предпринимателей запустила Налоговая служба КР

Налоговая служба Кыргызской Республики призвала налогоплательщиков проверить актуальность своих регистрационных данных. Сверка необходима для предотвращения споров и обеспечения точности учета, сообщила пресс-служба ведомства.

Проверку следует провести юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям в «Кабинете налогоплательщика» (раздел «Сервисы», формы № 24 и 25). Особое внимание специалисты рекомендуют обратить на:

  • соответствие района регистрации месту фактической деятельности или нахождения имущества;

  • корректность отражения применяемых налоговых режимов и ставок;

  • актуальность контактной информации.

пресс-службы ГНС
Фото пресс-службы ГНС. Налогоплательщикам КР рекомендуют актуализировать данные в «личном кабинете»
В случае выявления расхождений предприниматели могут воспользоваться онлайн-сервисом «Перерегистрация НП». Согласно видеоинструкции ведомства, в системе можно дистанционно изменить налоговый режим, обновить ставки или добавить новую учетную регистрацию. Также доступен функционал смены района регистрации по месту проживания или деятельности.

«Некорректность данных может привести к неправильному исчислению обязательств, ограничению операций по счетам и административной ответственности», — подчеркнули в ГНС.
