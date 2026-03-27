Экономика

Глава Нацагентства по инвестициям посетил завод «Кока-Кола Бишкек Боттлерс»

Глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров посетил завод «Кока-Кола Бишкек Боттлерс».

По данным пресс-службы нацагентства, он ознакомился с производственными мощностями предприятия, обсуждены текущие результаты деятельности компании, а также перспективы дальнейшего развития и расширения инвестиций в экономику страны.

Представители компании отметили, что предприятие успешно работает на рынке Кыргызстана с 1996 года и за этот период инвестировало более $113 миллионов в развитие производства, создание рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в госбюджет. В 2026 году компания отмечает 30-летие с момента запуска завода.

НАИ
Фото НАИ

Особое внимание в рамках встречи уделено планам компании по расширению производственных мощностей, направленных на модернизацию оборудования и развитие инфраструктуры. Реализация этих инициатив позволит увеличить объемы производства и усилить вклад предприятия в экономику страны.

Стороны обсудили вопросы господдержки проектов, включая возможные механизмы стимулирования, направленные на повышение инвестиционной привлекательности и ускорение реализации проекта. Подобные инициативы способствуют укреплению промышленного потенциала Кыргызстана и созданию благоприятного инвестиционного климата.

Национальное агентство окажет содействие компании в вопросах получения преференций в рамках действующих механизмов с целью поддержки реализации инвестиционных планов.

По итогам визита стороны выразили готовность к дальнейшему конструктивному диалогу и развитию взаимовыгодного сотрудничества.
