Животноводческим экспортерам сумму доначисленного налога снизят до 3 процентов

27 марта председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов провел встречу с животноводческими экспортерами и фермерами из Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областей. Об этом сообщает ГНС.

В ходе встречи обсуждены вопросы, связанные с доначислением налогов при экспорте скота и мясной продукции в зарубежные страны.

Участники встречи отметили, что сложившаяся ситуация во многом обусловлена отсутствием у части экспортеров первичных документов, подтверждающих стоимость приобретения скота. В результате при проведении налоговых проверок отсутствует возможность определить фактические затраты, что приводит к доначислению налога на прибыль с полной стоимости реализованной продукции.

Напомним, в целях урегулирования ситуации принят закон, предусматривающий снижение суммы доначисленного налога до 20 процентов. При уплате указанной суммы оставшиеся 80 процентов, а также штрафы и пени подлежали списанию.

Вместе с тем предприниматели отметили, что даже 20 процентов от полной стоимости реализации остаются значительной финансовой нагрузкой. При наличии первичных документов налог на прибыль рассчитывался бы с разницы между стоимостью приобретения и реализации и составил бы порядка 10 процентов.

По итогам встречи председатель ГНС, в рамках реализации поручений президента по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, предложил инициировать внесение изменений в законодательство, предусматривающих снижение суммы доначисленного налога с 20 до 3 процентов для животноводческих экспортеров.

Инициатива получила поддержку предпринимательского сообщества.