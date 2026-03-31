Бакыт Сыдыков: Льготные кредиты доступны не всем швейникам Кыргызстана

Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков заявил, что программа льготного кредитования швейной отрасли демонстрирует устойчивую положительную динамику. На 30 марта 2026 года предпринимателям выдали около 1,5 миллиарда сомов, при этом ключевой задачей остается вовлечение в программу представителей бизнеса, работающих вне правового поля, сообщила пресс-служба ведомства.

Под председательством Бакыта Сыдыкова состоялось очередное расширенное совещание с участием представителей государственного финансового и банковского сектора и швейной отрасли. Во встрече также участвовала заместитель министра Беназир Нурланова. 

«Предприниматели, работающие по закону, получают льготные кредиты без препятствий. Это, безусловно, радует. Вместе с тем есть случаи, когда представители швейной отрасли, работающие по-серому, по различным причинам не могут их получить. Поэтому надо оказать поддержку именно этим предпринимателям и найти пути решения существующих проблем», — отметил министр.

В ходе обсуждения обозначили основные причины, препятствующие получению льготных кредитов:

  • ведение предпринимательской деятельности вне правового поля, отсутствие подтверждающих документов, неполная финансовая отчетность и непрозрачные денежные потоки;
  • отсутствие налоговой базы и несвоевременное представление Единой налоговой декларации;
  • наличие просроченных платежей по ранее полученным кредитам за последние три года.

Участники подчеркнули особую важность своевременного и полного представления ЕНД для предпринимателей.

По итогам совещания представителям банковского сектора рекомендовано активизировать работу по приему и рассмотрению заявок и усилить взаимодействие с предпринимателями.
Материалы по теме
Кредиты по новым правилам: лимит начислений и контроль долгов вводит Нацбанк
О правах клиентов и борьбе с банковским мошенничеством рассказали в Нацбанке КР
Оперативный штаб для швейников продолжает работу: контакты и адреса
Минэкономики: Швейным цехам нужен бухгалтер для работы в электронных системах
Кыргызстанские селлеры могут свободно поставлять товары на маркетплейсы России
Экспорт в Россию по новым правилам: что важно знать швейникам о системе СПОТ
Таможенная служба заявила о решении проблем швейников, но депутаты не согласны
Швейные предприятия Кыргызстана смогут получить льготные кредиты через банки
За четыре месяца более 190 тысяч граждан КР поставили самозапрет на кредитование
Госбанк развития направит $50 миллионов на «зеленые» кредиты для бизнеса
Эмбарго на&nbsp;бензин: Россия закрывает экспорт с&nbsp;1&nbsp;апреля из-за мирового кризиса Эмбарго на бензин: Россия закрывает экспорт с 1 апреля из-за мирового кризиса
Рубль и&nbsp;евро вновь ушли в&nbsp;минус. Курс валют на&nbsp;27&nbsp;марта Рубль и евро вновь ушли в минус. Курс валют на 27 марта
Фермеры Аравана собрали первый урожай пекинской капусты для экспорта в&nbsp;Россию Фермеры Аравана собрали первый урожай пекинской капусты для экспорта в Россию
Все основные валюты, кроме доллара, подешевели к&nbsp;сому. Курс на&nbsp;30&nbsp;марта Все основные валюты, кроме доллара, подешевели к сому. Курс на 30 марта
Бизнес
Приведи друга&nbsp;&mdash; получи 200&nbsp;сомов. Другу&nbsp;&mdash; 200 сомов + 200&nbsp;ГБ Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Дороги, вода и&nbsp;озеленение: проекты &laquo;ИМЭКС ПРО&raquo; в&nbsp;селе Октябрьском Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
В&nbsp;Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на&nbsp;Иран и&nbsp;проблемы в&nbsp;России В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
&laquo;МегаСуперХИТ 230&raquo;: выгодный тариф с&nbsp;полноценным 30-дневным периодом «МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
