Экономика

Кыргызстан поддержал реформу ВТО и восстановление системы споров

Представитель Кыргызстана при Всемирной торговой организации Нурбек Максутов заявил о поддержке республикой реформы ВТО, включая восстановление системы разрешения споров и усиление поддержки развивающихся стран. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

Участники 14-й Министерской конференции ВТО, прошедшей с 26 по 29 марта, говорили также о повышении прозрачности и инклюзивности организации.

В центре обсуждений находились и традиционные направления — сельское хозяйство, вопросы развития, включая особый и дифференцированный режим, поддержка наименее развитых стран и государств, не имеющих выхода к морю.

Отдельное внимание уделили новым приоритетам: электронной коммерции, упрощению инвестиционных процедур, экологической устойчивости и переговорам по субсидированию рыболовства.

пресс-службы Минэкономики
Фото пресс-службы Минэкономики
В условиях геополитической напряженности, сбоев в цепочках поставок и усиления протекционизма ВТО сохраняет ключевую роль в обеспечении стабильности и предсказуемости мировой торговли.

КР выступила за укрепление режима особого и дифференцированного отношения, расширение технической помощи и повышение доступности системы разрешения споров для стран с ограниченными ресурсами.

По итогам конференции большинство государств, включая Кыргызстан, поддержали проект Министерского заявления по реформе ВТО, несмотря на то, что документ не полностью отражает все национальные приоритеты.

В Бишкеке отметили, что ВТО остается важным инструментом обеспечения международной торговли на основе прозрачных и предсказуемых правил, а ее реформирование — ключевым направлением дальнейшей работы.
