Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Нефть марки Brent вновь начала рост и подорожала до $111,08 за баррель

Нефть марки Brent вновь начала рост и подорожала до $111,08 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Это произошло на фоне новых угроз президента США Дональда Трампа в адрес Ирана — котировки растут третью сессию подряд.

Сегодня к 11.13 по бишкекскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,31 (1,19 процента), до $111,08 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,74 (0,68 процента), до $109,77 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $2,85 (2,54 процента), до $115,26 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,87 (0,78 процента), до $112,4 за баррель.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/369319/
