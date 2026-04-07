Евразийский экономический союз либерализуют торговлю с ОАЭ

Евразийский экономический союз либерализует торговлю с ОАЭ. Российская правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проекты соглашения о торговле услугами и инвестициях между Россией и ОАЭ, а также соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и ОАЭ.

Проект соглашения между ЕАЭС и ОАЭ предусматривает льготные условия торговли более чем на 85 процентов товарной номенклатуры.

Документ охватывает таможенное сотрудничество, электронную торговлю, устранение технических барьеров в торговле, совместные санитарные и фитосанитарные меры, охрану прав на интеллектуальную собственность, а также госзакупки. Кроме того, он направлен на сотрудничество в исследованиях и инновациях в логистике, туризме, добыче и переработке полезных ископаемых и сближение стандартов в области халяльной продукции.