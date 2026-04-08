Квартиры в Бишкеке в марте подорожали почти на 17 процентов, в Оше все стабильно

Рынок недвижимости Кыргызстана в марте 2026 года продемонстрировал резкое восстановление активности покупок в Бишкеке после зимнего затишья. В то время как столица фиксирует двузначный рост стоимости квартир, в Оше наблюдается стабилизация цен в многоквартирном секторе при сохранении долгосрочного тренда на снижение цен в сегменте частных домов.

По последним данным Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии, в марте этого года стоимость жилых домов в Бишкеке выросла на 6,61 процента. Квартиры подорожали гораздо заметнее — 16,86 процента.

В это же время в Оше рынок немного стабилизировался. Так, в марте в сегменте жилых домов после аномального роста цен в феврале произошло их снижение на 0,54 процента. Квартиры подорожали за месяц на 2,36 процента.

Справка 24.kg Индекс цен на недвижимость — показатель, отражающий динамику стоимости жилья в определенном регионе. Он позволяет отслеживать изменения на рынке, сравнивать стоимость с прошлыми периодами и прогнозировать тенденции. Индекс ежемесячно рассчитывает Госагентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии на основе сделок купли-продажи жилья.

Как изменились цены в Бишкеке в марте

Март стал месяцем активного роста рынка недвижимости столицы.

Квартиры отыграли февральское падение, показав резкий скачок на 16,86 процента. В частности, индекс недвижимости в этом секторе увеличился с 95 тысяч 458 сомов до 111 тысяч 549 сомов.

Сектор частных домов вырос на более умеренно (+6,61 процента), преодолев психологическую отметку в $2 тысячи за условную единицу площади. Индекс недвижимости на них увеличился со 164 тысяч 276 сомов за квадратный метр до 175 тысяч 135 сомов.

Пик цен для жилых домов в Бишкеке зафиксировали в январе 2026-го (200 тысяч 29,67 сома). Для квартир локальный максимум отмечен в декабре 2025 года (126 тысяч 277,47 сома).

Если проанализировать данные за первые три месяца этого года, то жилые дома подешевели на 12,45 процента относительно январского пика. Квартиры за счет мартовского скачка компенсировали февральский провал и стали дороже на 3,53 процента, чем в начале года.

Самая низкая стоимость домов (129 тысяч 289,72 сома) и квартир (101 тысяча 991,95 сома) наблюдалась в январе 2025 года.

В годовом выражении (март 2026-го к марту 2025-го) дома подорожали на 22,76 процента, а квартиры — на 5,72 процента. Столичный рынок демонстрирует устойчивый восходящий тренд, где частный сектор является более прибыльным активом, чем квартиры.

Как изменились цены в Оше в марте

Абсолютный рекорд цен на дома в Оше достигнут в марте 2025 года (181 тысяча 889,35 сома). Квартиры достигли пика в январе 2026-го (86 тысяч 503,5 сома).

Рынок Оша в марте проявил инертность. Колебания цен на дома составили менее 1 процента, что говорит о стабилизации спроса. Квартиры незначительно прибавили в стоимости (+2,36 процента), стремясь к отметке $1 тысяча за квадратный метр.Если рассматривать цены с начала этого года, то в сегменте жилых домов зафиксирован значительный рост на 25,35 процента по сравнению с январем. Стоимость квартир за квартал практически не изменилась, показав символическое снижение на 1,33 процента.

Минимальные цены на рынке домов фиксировали в мае прошлого года (68 тысяч 10,79 сома), квартир — в феврале 2025-го (63 тысячи 951,77 сома).

В итоге можно сказать, что годовая динамика в южной столице крайне контрастна: квартиры выросли на 30,66 процента, в то время как жилые дома резко подешевели на 29,61 процента относительно высокой базы марта прошлого года. Сектор многоэтажной застройки в Оше сейчас перегрет.

Чего ожидать в апреле

По итогам марта этого года рынок недвижимости Кыргызстана вернулся к росту. В Бишкеке наблюдается классический весенний всплеск спроса, который может продлиться до мая. По предварительному прогнозу на апрель для столицы: можно ожидать умеренного роста цен на уровне 3-5 процентов.

В Оше рынок квартир близок к пределу, и в ближайшие месяцы возможна стагнация или небольшая коррекция. Главным драйвером цен остаются инфляция и объем внутренних инвестиций.