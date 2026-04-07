18:47
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.11
Экономика

СЭЗ «Нарын» стала полноправным членом WFZO с правом голоса

Свободная экономическая зона «Нарын» получила статус полноправного члена World Free Zones Organization с правом голоса. Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по инвестициям при президенте КР.

По ее данным, это важный шаг для укрепления позиций Кыргызстана на международной инвестиционной арене и расширения сотрудничества с глобальными партнерами.

Новый статус открывает для СЭЗ «Нарын» доступ к передовому международному опыту, а также дает возможность напрямую взаимодействовать с инвесторами и участвовать в принятии решений на международном уровне.

Ожидается, что это позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, привлечь новые проекты и создать дополнительные рабочие места.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/369337/
просмотров: 413
Версия для печати
