СЭЗ «Нарын» стала полноправным членом WFZO с правом голоса

Свободная экономическая зона «Нарын» получила статус полноправного члена World Free Zones Organization с правом голоса. Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по инвестициям при президенте КР.

По ее данным, это важный шаг для укрепления позиций Кыргызстана на международной инвестиционной арене и расширения сотрудничества с глобальными партнерами.

Новый статус открывает для СЭЗ «Нарын» доступ к передовому международному опыту, а также дает возможность напрямую взаимодействовать с инвесторами и участвовать в принятии решений на международном уровне.

Ожидается, что это позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, привлечь новые проекты и создать дополнительные рабочие места.