Минтранс обещает завершить строительство дороги к «Ала-Тоо Резорту» в этом году

Строительство дороги к горнолыжному курорту «Ала-Тоо Резорт», расположенному в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области, будет завершено в текущем году, обещает Министерство транспорта и коммуникаций.

В пресс-службе ведомства отметили, что в Жыргалане зима длится около 7 месяцев, поэтому с наступлением теплой погоды возобновились дорожные работы. Сейчас их проводят на объездном участке протяженностью 8,5 километра от села Жыргалан до курорта. Также ведется подготовка к строительству водопропускных сооружений.

Новая современная автомобильная дорога будет проходить от города Каракол до курорта с 2–4 полосами движения. Финансирование проекта обеспечено в рамках статьи «Государственные капитальные вложения».

Дорога будет введена в эксплуатацию в 2026 году.