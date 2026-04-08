10:31
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.11
Экономика

Минтранс обещает завершить строительство дороги к «Ала-Тоо Резорту» в этом году

Строительство дороги к горнолыжному курорту «Ала-Тоо Резорт», расположенному в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области, будет завершено в текущем году, обещает Министерство транспорта и коммуникаций.

из архива
Фото из архива. Проект строительства курорта «Ала-Тоо Резорт»

В пресс-службе ведомства отметили, что в Жыргалане зима длится около 7 месяцев, поэтому с наступлением теплой погоды возобновились дорожные работы. Сейчас их проводят на объездном участке протяженностью 8,5 километра от села Жыргалан до курорта. Также ведется подготовка к строительству водопропускных сооружений.

Новая современная автомобильная дорога будет проходить от города Каракол до курорта с 2–4 полосами движения. Финансирование проекта обеспечено в рамках статьи «Государственные капитальные вложения».

Дорога будет введена в эксплуатацию в 2026 году.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/369386/
просмотров: 593
Версия для печати
Популярные новости
8 апреля, среда
10:28
Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в других странах Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца пр...
10:16
В СНГ приняли документ о сотрудничестве в сфере ликвидации ядерного наследия
10:04
В Кыргызстан не пустили 22 тонны картофеля из Казахстана
10:00
Тенге пробил отметку в 0,19 сома: почему он так укрепился и чем это грозит нам
09:59
Рейд Царикаева на Ошском рынке закончился конфликтами с продавцами