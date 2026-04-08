Сом слабеет: подорожали все основные валюты, кроме доллара. Курс на 8 апреля

Казахский тенге обновил максимум 2026 года, продемонстрировав самый высокий темп роста — почти 1,5 процента за сутки. Российский рубль также закрепился на новом пике апреля. Подорожали евро и китайский юань. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,72 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,219 сома (рост на 0,15 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,38 сома, продажа — 102,36 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1071 сома (рост на 0,73 процента). Установил новый максимум апреля.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,1 сома, продажа — 1,13 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1902 сома (рост на 1,49 процента). Пятый раз подряд обновил максимум 2026 года.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1645 сома, продажа — 0,1965 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,7548 сома (рост на 0,38 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 12,9 сома.
Пятую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 30 марта (вторая за месяц). Всего он реализовал $178,9 миллиона. Объем продаж с начала года составил $725,45 миллиона.
В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.
В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.