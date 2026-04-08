Тенге пробил отметку в 0,19 сома: почему он так укрепился и чем это грозит нам

Стремительное укрепление тенге в конце марта — начале апреля 2026 года стало результатом совпадения сразу нескольких мощных факторов. Валюта соседней республики не просто «окрепла», а перешла в фазу активного роста, которую аналитики называют «экспортным ралли».

Эксперты выделяют три основные причины, почему тенге так быстро растет относительно сома.

1 Рост мировых цен на нефть

Это главный драйвер. В марте и начале апреля 2026 года стоимость нефти марки Brent уверенно росла. Глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов официально подтвердил, что именно приток экспортной выручки увеличил предложение иностранной валюты на внутреннем рынке РК. Когда валюты в стране много, ее цена падает, а курс тенге, соответственно, идет вверх.

2 «Пик» налоговых выплат

Начало апреля традиционно совпадает с периодом крупных налоговых выплат в Казахстане. Крупные экспортеры (нефтяные и металлургические компании) массово продают доллары и евро, чтобы купить тенге и заплатить налоги в бюджет. Это создает временный, но очень сильный дефицит местной валюты на рынке, что толкает его курс к новым рекордам.

3 Отсутствие интервенций и поддержка Нацфонда

Несмотря на волатильность, Национальный банк Казахстана в марте и начале апреля не проводил обратных интервенций для сдерживания курса (то есть не скупал доллары на валютном рынке).

При этом:

продолжаются плановые продажи валюты из Национального фонда (около $300–400 миллионов в апреле) для трансфертов в бюджет;

сохраняется обязательная продажа валютной выручки квазигосударственным сектором (группа субъектов рынка, в которых государство является учредителем, участником или акционером).

Это создает избыточное предложение валюты, на фоне которого тенге чувствует себя максимально уверенно.

Что значит крепкий тенге для Кыргызстана

Экономика Кыргызстана в большей степени зависит от импорта и денежных переводов, сом не получает такой мощной «нефтяной» поддержки, как тенге. В результате кросс-курс KZT/KGS пробил психологическую отметку 0,19 и обновил максимум за последние 4 года.

Аналитики ЕАБР полагают, что во второй половине апреля, когда налоговый период завершится, темпы роста тенге могут замедлиться, однако при сохранении цен на нефть выше средних прогнозов, валюта Казахстана останется в «сильной» зоне.

Кому это выгодно?

Сильный тенге выгоден нашим трудовым мигрантам в РК. Отправляя домой ту же сумму в тенге, их семьи в Кыргызстане теперь получают на 11 процентов больше сомов, чем в начале года.

Кроме того, это выгодно для местных производителей и экспортеров. Когда тенге растет, наши товары (швейные изделия, овощи, фрукты, молочная продукция) становятся для казахстанцев дешевле. То есть кыргызстанские производители могут продавать продукцию в Казахстане по тем же ценам в тенге, но при конвертации в сомы — получать больше прибыли. Или же они могут чуть снизить цену в тенге, чтобы «подвинуть» конкурентов, все равно оставаясь в плюсе.

И почему нам это невыгодно?

В плане импорта столь стремительное укрепление тенге нам невыгодно. Казахстан — один из главных поставщиков муки, масла, топлива и стройматериалов в Кыргызстан. Когда тенге дорожает, все это автоматически растет в цене для нас.

Например, если раньше за товар ценой 1 тысяча тенге мы отдавали 172 сома (в январе), то сегодня за него нужно отдать уже более 190 сомов. Поскольку мы много чего покупаем у соседей, рост тенге может спровоцировать небольшой скачок цен на прилавках наших магазинов.

В 2025 году товарооборот Кыргызстана и Казахстана составил $1 миллиард 867 миллионов 944,5 тысячи. Импорт из РК — $1 миллиарда 414 миллионов 737,5 тысячи.

В итоге, если в двух словах: для государства и производителей рост тенге — это, скорее, выгодно, так как помогает сократить дефицит торгового баланса (экспортировать становится легче).

Для нас с вами это, скорее, минус, так как казахстанские продукты и товары, к которым мы привыкли, могут прибавить в цене на 10–12 процентов вслед за курсом.

Интересные кульбиты тенге в 2026 году

С начала 2026 года казахский тенге продемонстрировал значительное укрепление по отношению к кыргызскому сому, прибавив более 10 процентов к своей стоимости.

Если взять для расчета официальный курс НБ КР на начало года (1 января 2026 года) и показатель на 8 апреля 2026 года.

Курс на 1 января 2026 года: 0,1715 сома.

Курс на 8 апреля 2026 года: 0,1902 сома.

Рост в цифрах: 0,0187 сома.

Рост в процентах: 10,9 процента.

Но с тенге интересная ситуация. Почти сразу после новогодних каникул — 15 января 2026 года — казахская валюта достигла своего годового минимума стоимости по отношению к сому. В этом случае изменения выглядят немного по-другому:

Минимум 2026 года (15.01.2026): 0,158 сома.

Рост к текущему моменту: 0,0322 сома.