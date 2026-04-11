18:21
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 11 апреля. Что подорожало больше всего

За неделю в Бишкеке подорожали огурцы, перец и груши. Подешевели помидоры, картофель, лук, морковь, капуста и яйца.

В итоге стоимость минимального набора продуктов выросла на 239 сомов — до 7 тысяч 547 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной стоимости.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018-го цена продуктовой корзины выросла на 4 тысячи 277 сомов. С начала года она подорожала на 824 сома, а по сравнению с аналогичным периодом 2025-го — на 1 тысячу 103 сома.


Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб. Свежие овощи и фрукты сильнее всего влияют на ее стоимость. Именно из-за них в основном и меняется цена корзины.


За 2025 год продуктовая корзина подорожала на 686 сомов. Самая низкая ее стоимость отмечена 18 октября — 5 тысяч 791 сом. Самой дорогой корзина была 6 декабря — 6 тысяч 927 сомов.


Правительство утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.


Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одном и том же количестве. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/369764/
просмотров: 542
Версия для печати
11 апреля, суббота
18:18
В 2026 году бюджет Ошской области составляет 9,6 миллиарда сомов В 2026 году бюджет Ошской области составляет 9,6 миллиа...
18:11
Завидуем! Южная Корея ввела всеобщий базовый доступ к мобильному интернету
17:28
ГУИТ МВД Кыргызстана будет отвечать за цифровизацию всей системы
17:24
Кабмин вводит жесткий фильтр на коррупцию и гендер при экспертизе законов
16:46
Кыргызские авторы номинированы на престижную премию Asian Art Film Festival 2026