Кабмин ввел запрет на импорт гипсокартона

Кабмин Кыргызстана ввел временное ограничение на импорт гипсовых плит, панелей и аналогичных изделий без орнамента, облицованных бумагой или картоном, классифицируемых кодом ТН ВЭД 6809 11 000 0. Запрет на ввоз этой продукции из стран ЕАЭС введен на шесть месяцев.

Министерству экономики и коммерции поручено в трехдневный срок уведомить ВТО и ЕЭК об ограничениях. Аналогичное уведомление МИД направит в Исполнительный комитет СНГ.

Таможенной и Пограничной службам поручено принять необходимые меры по пресечению незаконного ввоза указанных товаров на территорию республики.

Введение защитных мер направлено на поддержку внутреннего рынка и упорядочение торговых потоков в строительном секторе.