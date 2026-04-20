В Кыргызстане отмечают рост инвестиций в основной капитал

Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызской Республики продолжает системную работу по реализации мер, направленных на рост инвестиций, повышение доверия со стороны международных и отечественных инвесторов, улучшение инвестиционного климата и формирование устойчивой нормативно-правовой базы в инвестиционной сфере.

Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, по итогам I квартала 2026 года в Кыргызской Республике зафиксирован устойчивый рост инвестиций в основной капитал.

Общий объем инвестиций в январе – марте текущего года составил 77 миллиардов 319 миллионов сомов, что на 25,5 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Внутренние инвестиции увеличились в 1,2 раза, а приток внешнего капитала продемонстрировал более высокую динамику – рост в 1,5 раза.

Основные вложения направлены в строительство объектов в сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, транспортной деятельности и логистики, а также развитие энергетической инфраструктуры.

Положительная динамика свидетельствует о сохраняющемся высоком интересе инвесторов к реальному сектору экономики и инфраструктурным проектам Кыргызской Республики.

Системная работа национального агентства, включая сопровождение инвестиционных проектов и защиту прав инвесторов, продолжает вносить значимый вклад в укрепление инвестиционной активности и формирование устойчивой базы для дальнейшего экономического роста страны.