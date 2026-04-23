Опубликован новый список бездействующих юрлиц и ИП, подлежащих дерегистрации

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики продолжает проведение процедуры принудительной дерегистрации бездействующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В рамках данной работы на сайте ГНС опубликован новый перечень бездействующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Общее количество включенных в этот список составило 21 тысячу 584 налогоплательщика, в том числе 8 тысяч 712 юридических лиц и 12 тысяч 872 индивидуальных предпринимателя.

Указанный перечень предоставляет территориальным налоговым органам право по истечении 30 календарных дней с момента его официального опубликования приступить к процедуре принудительной ликвидации юридических лиц и аннулирования регистрации индивидуальных предпринимателей.

В течение данного срока кредиторы и иные заинтересованные лица вправе обратиться в налоговые органы с заявлением о приостановлении процедуры принудительной ликвидации либо аннулирования регистрации при наличии соответствующих оснований или возникновении спорных вопросов.

Налогоплательщики могут ознакомиться с перечнем на официальном сайте ГНС Кыргызской Республики (sti.gov.kg) в разделе «Другие разделы» или по следующей ссылке: https://sti.gov.kg/section/0/tizme.