Цены на ГСМ в Кыргызстане растут, но они ниже, чем в Узбекистане и Таджикистане

Служба антимонопольного регулирования Кыргызстана проанализировала стоимость горюче-смазочных материалов (ГСМ) в странах ЕАЭС и соседних государствах, а также объяснила причины разброса цен внутри республики.

Кыргызстан на фоне стран ЕАЭС и соседей

На 23 апреля стоимость бензина и дизельного топлива в Бишкеке сопоставима с ценами в Беларуси и значительно ниже показателей Армении, Таджикистана и Узбекистана. В нефтедобывающих государствах — России и Казахстане — цены на ГСМ традиционно ниже. Исключением стало российское дизельное топливо, стоимость которого превысила кыргызстанские показатели.

С начала года бензин Аи-92 в Бишкеке подорожал на 2,4 сома. Для сравнения, динамика роста цен в Армении составила 7,5 сома, Узбекистане — 6 сомов, России — 5,4 сома, Казахстане — 4,1 сома.

Таблица 1. Цены на ГСМ в странах ЕАЭС и соседних государствах (в сомах за 1 литр)

Страна (город) Вид топлива Цена на 12.01.2026 Цена на 23.04.2026 Динамика повышения (в сомах) Кыргызстан (Бишкек) Аи-92 75,5 77,9 2,4 Дт 80,6 86,4 5,8 СУГ 38,7 42,9 4,2 Казахстан Аи-92 41,4 45,5 4,1 Дт 58,0 63,7 5,7 СУГ 19,4 21,2 1,8 Россия Аи-92 69,1 74,5 5,4 Дт 84,4 90,3 5,9 СУГ 33,3 36,8 3,5 Беларусь Аи-92 75,3 79,3 4,0 Дт 78,3 82,4 4,1 СУГ 40,4 42,0 1,6 Армения Аи-92 114,4 121,9 7,5 Дт 114,4 135,7 21,3 СУГ 48,1 52,9 4,8 Таджикистан Аи-92 90,7 96,0 5,3 Дт 105,9 112,6 6,7 СУГ 57,7 60,9 3,2 Узбекистан Аи-92 84,0 90,0 6,0 Дт 93,4 93,6 0,2

Внутренний рынок: парадокс логистики

Ведомство зафиксировало разницу в ценах между регионами Кыргызстана. Разрыв в стоимости 1 литра топлива между Бишкеком и Баткеном достигает 4 сомов.

Эксперты объяснили это сложной внутренней логистикой. Импорт из России осуществляется крупными партиями по железной дороге, что удешевляет доставку. Внутри страны топливо перевозят бензовозами через горные перевалы, что влечет за собой высокие транспортные издержки.

На формирование конечной региональной цены также влияют:

Погодные риски и сезонность: доставка усложняется зимой и дорожает в периоды сельскохозяйственных работ.

Требования безопасности: страхование опасных грузов и высокая аварийность.

Инфраструктура: нехватка современных нефтебаз в регионах увеличивает затраты на хранение.

Рыночная среда: в столице высокая конкуренция сдерживает рост цен, тогда как в регионах рынок менее насыщен.

В результате доставка топлива из Бишкека в отдаленные области КР зачастую обходится дороже, чем его импорт из Российской Федерации.

Таблица 2. Средние розничные цены на ГСМ по регионам Кыргызской Республики (в сомах за 1 литр)