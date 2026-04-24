США и Россия обеспечили 70 процентов импорта курятины в Кыргызстан

В январе – феврале 2026 года внешняя торговля мясной продукцией в Кыргызской Республике показала резкий рост импортных поставок при существенном падении собственного экспорта. Основной приток продукции обеспечили США, России и Китай. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Импорт: доминирование птицы и говядины

Наибольший объем в структуре мясного импорта заняло мясо птицы. За первые два месяца года в страну ввезли 10 тысяч 757,5 тонны курятины на $13,7 миллиона. Этот показатель превысил уровень прошлого года на 20,7 процента. Ключевыми поставщиками стали:

США: 4 тысячи 302,2 тонны;

Россия: 3 тысячи 165,7 тонны;

Китай: 1 тысяча 349,5 тонны;

Казахстан: 1 тысяча 32,2 тонны.

Импорт замороженной говядины вырос на 9,1 процента, составив 1 тысячу 291,5 тонны. Основные объемы прибыли из Индии (563,3 тонны), Бразилии (254,4 тонны) и Беларуси (251,9 тонны).

Сектор свинины также вырос на 41,3 процента, достигнув 496,2 тонны (основной поставщик — Россия).

Экспорт: обвал поставок баранины

Экспортная активность отечественных производителей в начале 2026 года заметно снизилась. Поставки свежей или охлажденной говядины сократились на 30,8 процента, составив всего 242 тонны. Весь объем направили на рынок Узбекистана.

Наиболее критическое падение зафиксировали в экспорте баранины и козлятины. Объем поставок упал в четыре раза — до 107 тонн, что составляет всего 25,1 процента от прошлогодних показателей. Основными покупателями остались арабские страны: