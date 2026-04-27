В Кыргызстане началась активная фаза строительства одной из крупнейших инфраструктурных магистралей последних десятилетий — автодороги Барскоон — Бедель. Проект, который обсуждался почти 30 лет, сегодня реализуется как часть новой транспортной архитектуры страны.

Проект реализуется по заказу Министерства транспорта и коммуникаций, подрядчиком выступает международная компания China Road and Bridge Corporation.

Как отмечается, трасса станет прямым транспортным коридором, соединяющим Кыргызстан с Китаем и интегрирующим страну в международную логистическую систему Центральной Азии.

Строительство стартовало в августе 2025 году при участии президента Садыра Жапарова, а завершение запланировано на 2030–2031 годы. Общая стоимость оценивается примерно в $1 миллиард. Протяженность дороги составит 161 километр, она будет двухполосной, шириной 12 метров.

Проект включает масштабные инженерные решения. На трассе предусмотрено строительство 50 мостов общей длиной более 2,7 километра и двух тоннелей суммарной протяженностью свыше 9 километров.

Один из ключевых объектов — мост в селе Барскоон, который станет самым высоким в стране. Его высота достигает почти 80 метров, что сопоставимо с многоэтажным зданием.

Трасса пройдет через сложный горный рельеф, включая перевалы Барскоон, Соок и Ашуу-Суу, а также серпантин Сары-Мойнок на высоте 3 тысячи 442 метра.

Работы уже ведутся в активном режиме. На строительстве задействованы более 500 человек и свыше 200 единиц техники, в ближайшее время их число планируется увеличить до 2,5 тысячи специалистов и более 600 единиц техники.

Одним из самых сложных этапов является строительство тоннелей. Они прокладываются буровзрывным методом одновременно с двух сторон, что позволяет ускорить процесс. На сегодняшний день пройдено более 120 метров.

Строительство осложняется экстремальными условиями — высокогорье, сложный рельеф и температуры до минус 40 градусов. Для этого на трассе развернута полноценная инфраструктура: базовые лагеря, жилые модули, медицинские пункты и производственные площадки.

Параллельно вдоль маршрута создаются бетонные заводы и камнедробильные комплексы, что позволяет обеспечивать стройку материалами непосредственно на месте.

Ключевой особенностью проекта является принцип параллельного проектирования — когда проектирование и строительство ведутся одновременно. Это ускоряет реализацию и позволяет оперативно адаптироваться к условиям местности.

Ожидается, что новая дорога сократит маршрут примерно на 500 километров и позволит экономить до 12 часов в пути.

После завершения строительства трасса будет передана на баланс государства, а ее эксплуатацией займется Министерство транспорта.

Власти подчеркивают, что речь идет не просто о новой дороге, а о стратегическом проекте, который должен изменить логистику страны, снизить транспортные издержки и создать новые экономические возможности.

Фактически, трасса Барскоон — Бедель рассматривается как новая транспортная артерия, способная вернуть Кыргызстану роль транзитного узла региона и стать частью современного Шелкового пути.