11:17
USD 87.43
EUR 102.72
RUB 1.16
Экономика

Поддержку малого и среднего бизнеса обсудили в администрации президента

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел совещание, посвященное вопросам развития и поддержки малого и среднего бизнеса.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов и финансовых институтов.

Он подчеркнул, что малый и средний бизнес является главным двигателем экономики страны.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина.

«За последние три года доля малого и среднего бизнеса в ВВП увеличилась с 40 процентов до 51 процента. Это важный показатель устойчивого экономического роста. Особое внимание фондам развития необходимо уделять проектам в селах. Инициативным гражданам, желающим реализовать проекты, нужно оказывать соответствующую поддержку», — сказал он.

Участникам совещания был представлен проект программы поддержки и развития малого и среднего бизнеса до 2030 года, обсуждены ход реализации проекта «Льготное кредитование субъектов предпринимательства путем субсидирования процентных ставок» и реализованные меры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Чиновникам поручено в кратчайшие сроки утвердить программу. Она будет направлена на расширение доступа предпринимателей к финансированию за счет внедрения льготных кредитных продуктов, гарантийных механизмов. Одновременно предусматривается развитие системы обучения, акселерации и сопровождения бизнеса, что позволит повысить уровень предпринимательских компетенций и устойчивость проектов.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/372123/
просмотров: 437
Версия для печати
28 апреля, вторник
11:15
В Бишкеке запускают фонтаны — сезон откроют ко Дню города В Бишкеке запускают фонтаны — сезон откроют ко Дню горо...
11:13
Комитет Жогорку Кенеша поддержал инвестиционное соглашение Кыргызстана и Того
11:07
В Чолпон-Ате нашли древние захоронения во время дорожных работ
11:04
От чего чаще всего умирают кыргызстанцы, рассказали в Нацстаткоме
11:01
Курсы валют в банках Кыргызстана на 28 апреля: рубль немного укрепился