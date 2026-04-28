Экономика

Комитет Жогорку Кенеша поддержал инвестиционное соглашение Кыргызстана и Того

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции одобрил проект соглашения между кабмином Кыргызстана и правительством Того о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Как сообщил заместитель директора Национального агентства по инвестициям Мээримбек Койчуманов, документ создаст правовую основу для расширения инвестиционного сотрудничества со странами Африки и позволит кыргызским компаниям выходить на новые рынки и участвовать в международных проектах.

Визит главы Того в Кыргызстан: где находится страна и что нас с ней связывает

По его словам, у Кыргызстана пока немного инвестиционных соглашений с африканскими государствами, и с Того такой договор ранее не заключали.

Мээримбек Койчуманов отметил, что соглашение носит рамочный характер и предусматривает введение стабилизационного режима для защиты инвесторов. Это должно обеспечить гарантии для бизнеса в случае реализации совместных проектов.

Он добавил, что Того является крупным экспортером кофе, какао и хлопка. Кыргызстан рассматривает возможности сотрудничества в сфере торговли и реэкспорта, учитывая наличие у Того выхода к морским портам и его участие в поставках на рынки других стран Африки.

Напомним, Кыргызстан 28-30 апреля с рабочим визитом посетит председатель Совета министров Тоголезской Республики Фор Гнассингбе.

Материалы по теме
В Кыргызстане отмечают рост инвестиций в основной капитал
Торага Жогорку Кенеша пригласил бизнес Саксонии инвестировать в Кыргызстан
Глава Минэкономики представил инвестпотенциал Кыргызстана бизнесу США
В Джалал-Абадской области обсудили формирование инвестпортфеля Кыргызстана
КР идет по пути Дубая. Страна становится новой точкой для криптомиллиардеров
Новый механизм инвестиций для населения предлагает Министерство экономики
Омурбек Текебаев: Объем прямых инвестиций в КР увеличился лишь на 30 процентов
Кабмин предлагает упростить отбор государственных инвестпроектов
Инвестагентству передали новые полномочия — вводят отчетность по проектам
Альтернатива Персидскому заливу: инвесторы проявляют интерес к Кыргызстану
Доллар подешевел, как и&nbsp;все основные валюты. Курс валют на&nbsp;24&nbsp;апреля Доллар подешевел, как и все основные валюты. Курс валют на 24 апреля
Доллар обновил годовой минимум, дешевеют и&nbsp;другие валюты. Курс на&nbsp;27&nbsp;апреля Доллар обновил годовой минимум, дешевеют и другие валюты. Курс на 27 апреля
Санкции ЕС. Чем грозит наказание Европы Кыргызстану, рассказали эксперты Санкции ЕС. Чем грозит наказание Европы Кыргызстану, рассказали эксперты
В&nbsp;Кремле заявили, что&nbsp;ЕС ввел санкции против Кыргызстана не&nbsp;за&nbsp;верность России В Кремле заявили, что ЕС ввел санкции против Кыргызстана не за верность России
MEGA&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет, соединяя страну MEGA — 20 лет, соединяя страну
Льготная ипотека на&nbsp;квартиры в&nbsp;Royal Central Park от&nbsp;&laquo;Банка Компаньон&raquo; Льготная ипотека на квартиры в Royal Central Park от «Банка Компаньон»
Более 5&nbsp;тысяч человек отпраздновали день рождения Бишкека в&nbsp;Royal Central Park Более 5 тысяч человек отпраздновали день рождения Бишкека в Royal Central Park
ОАО &laquo;Таш-Темир&raquo; предлагает продукцию для строительства подземных переходов ОАО «Таш-Темир» предлагает продукцию для строительства подземных переходов
