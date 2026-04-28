Комитет Жогорку Кенеша поддержал инвестиционное соглашение Кыргызстана и Того

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции одобрил проект соглашения между кабмином Кыргызстана и правительством Того о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Как сообщил заместитель директора Национального агентства по инвестициям Мээримбек Койчуманов, документ создаст правовую основу для расширения инвестиционного сотрудничества со странами Африки и позволит кыргызским компаниям выходить на новые рынки и участвовать в международных проектах.

По его словам, у Кыргызстана пока немного инвестиционных соглашений с африканскими государствами, и с Того такой договор ранее не заключали.

Мээримбек Койчуманов отметил, что соглашение носит рамочный характер и предусматривает введение стабилизационного режима для защиты инвесторов. Это должно обеспечить гарантии для бизнеса в случае реализации совместных проектов.

Он добавил, что Того является крупным экспортером кофе, какао и хлопка. Кыргызстан рассматривает возможности сотрудничества в сфере торговли и реэкспорта, учитывая наличие у Того выхода к морским портам и его участие в поставках на рынки других стран Африки.

Напомним, Кыргызстан 28-30 апреля с рабочим визитом посетит председатель Совета министров Тоголезской Республики Фор Гнассингбе.