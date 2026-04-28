Запуск системы СПОТ в Кыргызстане при экспорте в Россию отложен до 1 июня

С 1 апреля планировался запуск системы подтверждения ожидания товара (СПОТ), которая обязывает грузополучателей в России регистрировать документы и вносить обеспечительный платеж. Однако сроки пересмотрены — запуск отложили до 1 июня. Об этом на пресс-конференции сообщил директор центра «Кыргыз экспорт» при Министерстве экономики и коммерции Урмат Такиров.

По его словам, с 1 июня система начнет работать в пилотном режиме, а полноценный запуск проекта намечен на 1 октября.

Фото -скриншот с прямого эфира. Урмат Такиров

Новая мера вводится правительством Российской Федерации для усиления контроля над товаропотоками внутри Евразийского экономического союза.

Основные требования СПОТ

Наличие документа о получении: получатель товара (резидент РФ) обязан создать специальный документ в системе Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

Обеспечительный платеж: партнер в России должен внести на специальный счет ФНС сумму, равную косвенным налогам (НДС и акцизы), рассчитанную на основе электронной счет-фактуры.

Сроки: документ должен быть создан, а платеж произведен минимум за два дня до пересечения границы.

QR-код: если у перевозчика при въезде в РФ не будет QR-кода, подтверждающего оплату и регистрацию, мобильные группы развернут груз.

СПОТ коснется почти всех торговых операций, за исключением физических лиц (товары для личного пользования), дипломатических грузов, транзита и крупных налогоплательщиков.

Как отметил Урмат Такиров, поставки продукции, которая реализуется через маркетплейсы (напрямую на склады Ozon или Wildberries), не будут облагаться обеспечительным платежом в рамках системы СПОТ. Однако поставщики по-прежнему обязаны формировать в кабинете налогоплательщика документ, подтверждающий факт поставки.