Экономика

Запуск системы СПОТ в Кыргызстане при экспорте в Россию отложен до 1 июня

С 1 апреля планировался запуск системы подтверждения ожидания товара (СПОТ), которая обязывает грузополучателей в России регистрировать документы и вносить обеспечительный платеж. Однако сроки пересмотрены — запуск отложили до 1 июня. Об этом на пресс-конференции сообщил директор центра «Кыргыз экспорт» при Министерстве экономики и коммерции Урмат Такиров.

По его словам, с 1 июня система начнет работать в пилотном режиме, а полноценный запуск проекта намечен на 1 октября.

Фото -скриншот с прямого эфира. Урмат Такиров

Новая мера вводится правительством Российской Федерации для усиления контроля над товаропотоками внутри Евразийского экономического союза.

Основные требования СПОТ

  • Наличие документа о получении: получатель товара (резидент РФ) обязан создать специальный документ в системе Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.
  • Обеспечительный платеж: партнер в России должен внести на специальный счет ФНС сумму, равную косвенным налогам (НДС и акцизы), рассчитанную на основе электронной счет-фактуры.
  • Сроки: документ должен быть создан, а платеж произведен минимум за два дня до пересечения границы.
  • QR-код: если у перевозчика при въезде в РФ не будет QR-кода, подтверждающего оплату и регистрацию, мобильные группы развернут груз.

СПОТ коснется почти всех торговых операций, за исключением физических лиц (товары для личного пользования), дипломатических грузов, транзита и крупных налогоплательщиков.

Как отметил Урмат Такиров, поставки продукции, которая реализуется через маркетплейсы (напрямую на склады Ozon или Wildberries), не будут облагаться обеспечительным платежом в рамках системы СПОТ. Однако поставщики по-прежнему обязаны формировать в кабинете налогоплательщика документ, подтверждающий факт поставки.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/372219/
Материалы по теме
Кыргызстан получил право выдавать международные сертификаты ISO
Система СПОТ не гарантирует прохождение границы. О чем важно знать экспортерам
На границах Казахстана вводят мобильные группы для усиления экспортного контроля
Сертификаты соответствия Кыргызстана: за что их аннулировали в России
Кыргызстан расширяет экспорт: сельхозпродукция поставляется в 80 стран
Чили и Дания стали лидерами по поставкам замороженной рыбы в Кыргызстан
Кыргызстан увеличил импорт яиц в три раза, экспорт масла рухнул в 40 раз
США и Россия обеспечили 70 процентов импорта курятины в Кыргызстан
Кыргызстан импортировал почти 26 тысяч машин с начала 2026 года
Кыргызстан и Китай обсудили расширение экспорта сельхозпродукции
Популярные новости
Доллар обновил годовой минимум, дешевеют и&nbsp;другие валюты. Курс на&nbsp;27&nbsp;апреля Доллар обновил годовой минимум, дешевеют и другие валюты. Курс на 27 апреля
Доллар подешевел, как и&nbsp;все основные валюты. Курс валют на&nbsp;24&nbsp;апреля Доллар подешевел, как и все основные валюты. Курс валют на 24 апреля
Санкции ЕС. Чем грозит наказание Европы Кыргызстану, рассказали эксперты Санкции ЕС. Чем грозит наказание Европы Кыргызстану, рассказали эксперты
В&nbsp;Кремле заявили, что&nbsp;ЕС ввел санкции против Кыргызстана не&nbsp;за&nbsp;верность России В Кремле заявили, что ЕС ввел санкции против Кыргызстана не за верность России
Бизнес
Без квитанций и&nbsp;очередей: платежи Минприроды перевели в&nbsp;онлайн Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в&nbsp;одном приложении О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
30&nbsp;дней бесплатного доступа к&nbsp;онлайн-кинотеатрам и&nbsp;ТВ в&nbsp;честь 20-летия MEGA 30 дней бесплатного доступа к онлайн-кинотеатрам и ТВ в честь 20-летия MEGA
Кирпич и&nbsp;газоблок в&nbsp;Бишкеке: как выбрать материал для строительства Кирпич и газоблок в Бишкеке: как выбрать материал для строительства
