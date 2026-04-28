Кыргызстан получил право выдавать международные сертификаты ISO

Бишкекский центр испытаний, сертификации и метрологии прошел международную аккредитацию у узбекской национальной аккредитации на соответствие международным стандартам ISO 22000 (система безопасности пищевой продукции) и ISO 9001 (система менеджмента качества). Об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления подтверждения соответствия «Кыргызстандарта» Аспира Калиева.

По ее словам, наличие такой аккредитации позволяет национальному органу самостоятельно сертифицировать предприятия, которые планируют экспортировать продукцию на рынки ЕАЭС и дальнего зарубежья.

В стране не было национального органа с такими полномочиями, и производителям приходилось обращаться в представительства зарубежных организаций. Теперь же пройти процедуру можно в Кыргызстане. Это касается производителей пищевой продукции, швейных товаров, типографических предприятий, а также складских помещений.

Директор центра «Кыргыз экспорт» Урмат Такиров дополнил, что раньше при требовании клиента предоставить сертификат ISO 22000 экспортеры были вынуждены обращаться исключительно в иностранные компании. Сегодня Бишкекский центр испытаний, сертификации и метрологии официально является аккредитованным органом по стандартам 22000 и 9001, что значительно упрощает путь отечественных фирм на внешние рынки после успешных торговых миссий и выставок.

В ходе обсуждения вопроса о причинах отсутствия такой возможности отмечено, что деятельность в области аккредитации технически емкая и зависит от устойчивости и наличия квалифицированных кадров. По словам участников конференции, внедрение этих стандартов в национальную систему — это поэтапный процесс, который также станет для «Кыргызстандарта» дополнительным источником дохода и инструментом для удержания специалистов.

Представителей бизнеса также предостерегли от обращения к посредникам. Аспира Калиева подчеркнула, что заявители часто получают недействительные документы через посреднические структуры, в то время как госорган открыт для помощи и готов разъяснять упрощенные процедуры регистрации и декларирования. Главным — требованием остается сопровождение сертификатов протоколами испытаний от аккредитованных лабораторий.