Первую партию клубники из Кыргызстана доставили в Пермский край РФ

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю проконтролировало ввоз в Прикамье 6 тонн свежей клубники из Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По прибытии продукции сотрудники надзора совместно с экспертами проверили сопроводительные документы и взяли пробы. На клубнику имелся фитосанитарный сертификат.

Карантинный контроль не выявил нарушений, а также не обнаружил карантинных организмов в партии. На продукцию был оформлен акт карантинного контроля, разрешающий её использование по назначению.

Это первая поставка клубники из КР в регион с начала 2026 года, в 2025 году подобных поставок не было.