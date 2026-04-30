Посол США ознакомился с работой рудника «Кумтор»

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Кыргызстане Лесли Вигери посетил рудник «Кумтор». Об этом сообщили в «Кумтор Голд компани».

В рамках ознакомительного визита дипломат побывал на центральном карьере, осмотрел мастерскую по ремонту тяжелой горной техники и золотоизвлекательную фабрику.

Также ему представили работу техники американской компании Caterpillar, которая на протяжении многих лет используется на руднике.

По итогам визита стороны отметили взаимный интерес к развитию двустороннего взаимодействия.

Лесли Вигери — Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Кыргызстане с декабря 2022 года.

Рудник «Кумтор», разрабатываемый «Кумтор Голд компани», — крупнейший золотодобывающий проект Кыргызстана и один из ключевых объектов экономики страны.