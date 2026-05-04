Строительство «Камбар-Аты-1». В Ташкенте состоялся очередной раунд переговоров

В Ташкенте состоялся очередной раунд переговоров по проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1 на реке Нарын. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики КР.

По ее данным, на встрече отмечено, что проект выгоден для всех, он окажет мультипликативный эффект на развитие экономик стран.

Стороны также подробно обсудили все статьи проекта межправительственного соглашения по строительству ГЭС. Несогласованные положения уже проработаны. Подтверждена готовность продолжить работу по согласованию положений межправительственного соглашения и дальнейшему развитию взаимодействия по проекту.

Во встрече в качестве наблюдателей приняли участие представители Всемирного банка.