08:42
USD 87.45
EUR 102.71
RUB 1.18
Экономика

В Чуйской области началось строительство подстанции «Манас-2»

В Сокулукском районе Чуйской области началось строительство новой подстанции 110/35/10 киловольт «Манас-2». Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

иллюстративное
Фото иллюстративное. В Чуйской области началось строительство подстанции «Манас-2»

По ее данным, объект возводят в районе села Ак-Жол. Подстанция будет обеспечивать энергией новые жилмассивы и предприятия, расположенные вдоль северной объездной дороги и улицы Фучика.

Отмечается, что необходимость в новой подстанции возникла из-за дефицита мощностей в районе.

На объекте приступили к подготовительным и земельным работам, монтируют контур заземления. Проект предполагает установку силового трансформатора мощностью 16 мегавольт-ампер.

Подстанция «Манас-2» в будущем обеспечит стабильным электричеством около 3 тысяч абонентов, создаст резерв мощности для новых потребителей и повысит надежность электроснабжения сел Ак-Жол, Манас, Комсомольского и Ат-Баши. Также она будет гарантировать бесперебойное питание международного аэропорта «Манас» и строящегося жилмассива «Семетей».

Подстанция разгрузит действующие энергообъекты, включая подстанции «Ботбаева», «Манас», «Учхоз» и «Ат-Баши», а также связанные с ними линии электропередачи.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/373569/
просмотров: 258
Версия для печати
Материалы по теме
На автодороге «Аэропорт Манас» модернизируют систему уличного освещения
Мэрию Бишкека призывают пересмотреть строительство дороги через кампус «Манас»
Депутат: В Манасе школьники вынуждены учиться в здании бывшего госпиталя
В Бишкеке презентуют трилогию «Манас» на дунганском языке
Молодежный форум пройдет в городе Манасе: программа мероприятий
В столице Монголии появится улица Манаса. Дружба Бишкек — Улан-Батор укрепляется
Минстрой: Обновление аварийных школ важнее строительства филармонии в Манасе
Минстрой проверяет возможную причастность экс-мэра к объектам в Манасе
Нурдан Орунтаев заморозил проект строительства филармонии за 6,8 миллиарда сомов
Спецкомиссия проверит стройки в Манасе: выявлены нарушения и сокрытие данных
Популярные новости
Рубль подорожал, доллар и&nbsp;евро снизились: курс валют на&nbsp;11&nbsp;мая Рубль подорожал, доллар и евро снизились: курс валют на 11 мая
Цены на&nbsp;продовольствие растут третий месяц&nbsp;&mdash; ФАО Цены на продовольствие растут третий месяц — ФАО
После праздников евро и&nbsp;юань заметно подорожали к&nbsp;сому: курс валют на&nbsp;12&nbsp;мая После праздников евро и юань заметно подорожали к сому: курс валют на 12 мая
У&nbsp;министра энергетики появился новый заместитель У министра энергетики появился новый заместитель
Бизнес
Госбанк развития: итоги 2025 года&nbsp;&mdash; рост инвестиций и&nbsp;усиление роли в&nbsp;экономике Госбанк развития: итоги 2025 года — рост инвестиций и усиление роли в экономике
MEGA посадила 200 деревьев в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше в&nbsp;честь 20-летия компании MEGA посадила 200 деревьев в Бишкеке и Оше в честь 20-летия компании
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
13 мая, среда
08:26
Ветровые источники. Опыт турецкой компании RHOFA Energy заинтересовал кабмин Ветровые источники. Опыт турецкой компании RHOFA Energy...
08:09
В Чуйской области началось строительство подстанции «Манас-2»
07:52
В Бишкеке женщина пыталась совершить суицид, ее спасли сотрудники МЧС
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 мая, вторник
23:37
За скачивание пиратской Forza Horizon 6 можно получить пожизненную блокировку
23:19
Участок улицы Боконбаева в Бишкеке закрывается. Там ремонтируют теплосети
22:51
В Кыргызстане задержана группа мошенников. Они обвиняются в 18 преступлениях
22:36
Дело Камчыбека Ташиева передали в суд. Оно засекречено
22:34
В Бишкеке открывается персональная выставка Рахата Элүүбек уулу