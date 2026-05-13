Всемирный банк поддержит развитие цифрового взаимодействия бизнеса и власти в КР

Реформа лицензионно-разрешительной системы Кыргызстана переходит в новую фазу. После масштабного сокращения количества документов основным вектором станет перевод процедур в электронный формат и применение риск-ориентированных подходов. Об этом было заявлено на расширенном совещании в Бишкеке, посвященном дебюрократизации госуправления.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, бизнес-сообщества, международных организаций. Ключевыми спикерами встречи стали заместитель председателя кабмина — министр юстиции Аяз Баетов, министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков, а также глава офиса Группы Всемирного банка в Кыргызстане Хью Ридделл.

Реформа проводится в рамках указа президента «О регуляторной гильотине в области разрешительных документов». Власти заявляют, что теперь государственные органы должны перейти к межведомственному электронному обмену данными и перестать перекладывать сбор справок на граждан и предпринимателей.

Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков сообщил, что пересмотр разрешительной системы стал одной из крупнейших административных реформ последних лет.

По его словам, анализ проводился по критериям юридической обоснованности, экономической необходимости, наличия рисков и международных обязательств.

«Контроль перестает быть инструментом давления и становится инструментом эффективного, адресного и сбалансированного управления», — заявил он.

В ревизии участвовали 74 государственных и негосударственных структуры, а также представители бизнеса и международных организаций. Проверку прошли 905 разрешительных документов. По итогам анализа власти пришли к выводу, что значительная часть документов утратила практическую необходимость и создавала дополнительные административные барьеры.

Отдельное внимание в ходе реформы уделено переходу к риск-ориентированной модели контроля. По словам министра, вместо тотальных проверок государство намерено сосредоточиться на сферах, связанных с реальными рисками для безопасности, экономики и международных обязательств страны.

Изменения затронули сразу несколько ключевых отраслей. В системе МВД оптимизированы процедуры выдачи разрешений на перевозку опасных грузов и лицензирование торговли гражданским оружием и пиротехникой. В строительной сфере сократят барьеры при выдаче лицензий и согласовании инженерных сетей. В здравоохранении пересматриваются лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность, а также процедуры регистрации лекарств и сертификации.

Кроме того, в Минэкономики отменили ряд требований по предварительному согласованию сделок с антимонопольным органом, которые, по оценке властей, тормозили развитие холдингов и бизнеса.

Глава офиса Группы Всемирного банка в Кыргызстане Хью Ридделл заявил, что реформа может стать важным сигналом для инвесторов. По его словам, за последние четыре года экономика страны демонстрировала высокие темпы роста, однако ключевым вопросом остается создание рабочих мест. Хью Ридделл отметил, что малый и средний бизнес обеспечивает около 44 процентов ВВП Кыргызстана и создает почти 80 процентов рабочих мест.

При этом он подчеркнул, что количество компаний в стране остается низким по отношению к численности населения, а предприниматели сталкиваются с длительными сроками получения лицензий и разрешений по сравнению с другими странами.

«Речь идет не просто об административной реформе, а о важном шаге к улучшению инвестиционного климата и укреплению доверия инвесторов», — сказал Хью Ридделл.

Он добавил, что следующим этапом должна стать реализация реформы через внедрение риск-ориентированных подходов, цифровизацию и электронное взаимодействие между государством и бизнесом.

По словам главы офиса Всемирного банка, реформа уже включена в программу бюджетной поддержки Кыргызстана со стороны организации, решение по которой ожидается до конца финансового года.