Государственный и частный: НБ КР выдал лицензии двум новым банкам

Правление НБ КР 13 мая решило выдать лицензии на право проведения банковских операций в национальной и иностранной валютах двум новым финансовым институтам — ОАО «Кылым Банк» и ЗАО «Мурас Банк». Оба учреждения получили право работать как с национальной, так и с иностранной валютой, сообщили в Нацбанке.

Государственный «Кылым Банк»

Это открытое акционерное общество со 100-процентным государственным участием. Кабинет министров учредил его с уставным капиталом в 1 миллиард сомов. Помимо стандартных банковских услуг, этот институт наделили функциями центрального контрагента и национального депозитария. Статус национального депозитария делает «Кылым Банк» не просто еще одним банком, а ключевым инструментом кабмина для работы с ценными бумагами в масштабах всей страны.

Частный «Мурас Банк»

Это закрытое акционерное общество с иностранным участием. Уставный капитал учреждения составил 1,4 миллиарда сомов, что значительно превышает минимальные требования регулятора. Учредителем и председателем совета директоров банка выступает Сергей Ентц. Председателем правления «Мураса» является Азамат Омуралиев, ранее возглавлявший филиалы «Бай Тушум» и «Росинбанка».