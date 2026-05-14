Экономика

В Баткенской области продолжаются авиационные обработки против саранчи

Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности организовал комплексные авиационные и наземные мероприятия по борьбе с саранчовыми вредителями.

В рамках проводимых мероприятий по Лейлекскому району обследовано 1,1 тысячи гектаров,  обработано 900 гектаров. На территории мэрии Раззакова обследовано 3,6 тысячи гектаров
— подлежит обработке 3 тысячи гектаров.

По Кадамджайскому району обследовано 1,8 тысячи гектаров, обработано 1,5 тысячи гектаров.

Одновременно среди населения проводятся разъяснительные и предупредительные работы, направленные на предотвращение массового распространения саранчовых вредителей. Фитосанитарная ситуация находится под постоянным контролем, все работы продолжаются в усиленном режиме.
