В Баткенской области продолжаются авиационные обработки против саранчи

Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности организовал комплексные авиационные и наземные мероприятия по борьбе с саранчовыми вредителями.



В рамках проводимых мероприятий по Лейлекскому району обследовано 1,1 тысячи гектаров, обработано 900 гектаров. На территории мэрии Раззакова обследовано 3,6 тысячи гектаров

— подлежит обработке 3 тысячи гектаров.



По Кадамджайскому району обследовано 1,8 тысячи гектаров, обработано 1,5 тысячи гектаров.



Одновременно среди населения проводятся разъяснительные и предупредительные работы, направленные на предотвращение массового распространения саранчовых вредителей. Фитосанитарная ситуация находится под постоянным контролем, все работы продолжаются в усиленном режиме.