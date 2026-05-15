Объем торговли Кыргызстана снизился на 4 процента: экспорт золота упал в 3 раза

Объем внешней торговли Кыргызстана с начала 2026 года составил $3 миллиарда 356,2 миллиона. По данным Национального статистического комитета, по сравнению с январем-мартом 2025-го показатель снизился на 4 процента.
Падение экспорта и импорта
Как и в прошлом году в январе-марте 2026 года отмечено заметное сокращение экспортных поставок на 13,5 процента. Их объем составил всего $482,9 миллиона.
Импорт упал на 2,3 процента, достигнув $2 миллиарда 873,3 миллиона.
Кыргызстан сохраняет высокую импортозависимость: на долю внешних поставок в страну приходится 85,6 процента от всего товарооборота.
Справка 24.kg
Сальдо торгового баланса — разница между импортом и экспортом. Если объем поставок за рубеж превышает показатели завоза товаров, то говорят о положительном сальдо. В случае с Кыргызстаном, у нас почти всегда отрицательное сальдо.
-
Итоги по внешнеторговому обороту Кыргызстана Нацстатком всегда дает с задержкой на один месяц.
Что влияет на снижение экспорта
С начала 2026 года кабинет министров Кыргызстана вновь ввел запреты на вывоз из страны различных товаров. В частности, лома, макулатуры отходов бумаги и сельскохозяйственных животных.
Кроме того, после изменения правил в России у наших экспортеров, включая швейников, возникли проблемы с поставками продукции в РФ. Власти Кыргызстана в феврале объявили, что часть проблем в этой сфере удалось решить.
Если смотреть по показателям экспорта за февраль и март, то его падение в марте немного увеличилось (с 12,5 до 13,5 процента).
Заметнее всего сократились поставки из республики:
- золота — в 3,3 раза;
- обуви и ее частей — в 2,2 раза;
- фруктов и орехов — в 1,7 раза;
- оборудования и механических устройств — в 1,7 раза;
- измерительных и контрольных приборов — в 1,6 раза;
- молока и молочной продукции — в 1,6 раза;
- отходов и лома медных — в 1,5 раза;
- трикотажной одежды — на 29 процентов;
- овощей и корнеплодов — на 24,8 процента.
По данным Нацстаткома, одновременно с этим вырос экспорт:
- мебели и ее частей — в 2,9 раза;
- парфюмерно-косметических и туалетных средств — в 2,3 раза;
- стекла и изделий из него — в 1,6 раза;
- лигнита (бурого угля) — на 44,2 процента;
- средств наземного транспорта и их частей — на 40,8 процента;
- керамических изделий — на 31,6 процента;
- текстильной одежды — на 24,2 процента.
Из-за чего снизился импорт
Снижение объемов импортных поступлений по сравнению с январем-мартом 2025 года, в основном, связано с уменьшением объемов поступлений:
- обуви и ее частей — в 3 раза;
- химических нитей и волокон — в 2,9 раза;
- оборудования и механических устройств — в 1,5 раза;
- одежды и одежных принадлежностей — на 28,8 процента;
- резины и изделий из нее — на 5,6 процента;
- нефтепродуктов — на 4 процента.
Одновременно с этим возрос импорт в Кыргызстан:
- злаковых культур — в 1,8 раза;
- воды, включая минеральную и газированную с сахаром — на 34,4 процента;
- черных металлов — на 32,5 процента;
- разных пищевых продуктов — на 26,6 процента;
- парфюмерно-косметических и туалетных средств — на 23,7 процента;
- средств наземного транспорта и их частей — на 23,2 процента;
- изделий из черных металлов — на 22,6 процента.
Торговля со странами ЕАЭС
В торговле со странами Евразийского экономического союза ситуация лучше. Товарооборот с государствами ЕАЭС в январе-марте 2026 года составил $1 миллиард 338,7 миллиона, что на 2,7 процента выше показателя трех месяцев 2025-го. Однако и здесь наблюдается дисбаланс:
-
экспорт в страны союза снизился на 5,1 процента (всего $262 миллиона).
-
импортные поступления выросли на 4,8 процента ($1 миллиард 76,7 миллиона).
В общем товарообороте республики на взаимную торговлю со странами ЕАЭС пришлось 39,9 процента, в экспорте — 54,2 процента, импорте — 37,4 процента.
При этом за три месяца 2026 года Кыргызстана снизил экспорт в страны ЕАЭС:
- фруктов и орехов — в 2,6 раза;
- оборудования и механических устройств — в 2,4 раза;
- электрических машин и оборудования — в 1,8 раза;
- контрольно-измерительных приборов и аппаратов — в 1,8 раза;
- молока и молочной продукции — в 1,7 раза;
- трикотажной одежды — в 1,5 раза;
- отходов и лома медных — в 1,5 раза.
Одновременно с этим увеличились поставки:
- мебели и ее частей — в 3,1 раза;
- руды и концентратов драгоценных металлов — в 2,7 раза;
- стекла и изделий из него — в 2,4 раза;
- парфюмерно-косметических и туалетных средств — в 2,3 раза;
- изделий из кожи — в 1,8 раза.
Рост импорта из стран ЕАЭС связан, в основном, с увеличением поставок:
- молока и молочной продукции в 1,8 раза;
- пшеницы — в 1,7 раза;
- продуктов переработки овощей и фруктов — в 1,5 раза;
- электрических машин и оборудования — в 1,5 раза;
- парфюмерно-косметических и туалетных средств — в 1,5 раза.
Одновременно наблюдалось снижение объемов импорта:
- муки пшеничной — в 1,7 раза;
- средств наземного транспорта и их частей — на 27,2 процента;
- изделий из черных металлов — на 24,4 процента;
- древесины и изделий из нее — на 18,1 процента.
Больше всего внутри объединения Кыргызстан торгует с Россией (67,9 процента) и Казахстаном (29,6 процента). Причем в феврале доля взаимной торговли с соседями увеличилась на 0,8 процента.