Объем торговли Кыргызстана снизился на 4 процента: экспорт золота упал в 3 раза

Объем внешней торговли Кыргызстана с начала 2026 года составил $3 миллиарда 356,2 миллиона. По данным Национального статистического комитета, по сравнению с январем-мартом 2025-го показатель снизился на 4 процента.

Падение экспорта и импорта

Как и в прошлом году в январе-марте 2026 года отмечено заметное сокращение экспортных поставок на 13,5 процента. Их объем составил всего $482,9 миллиона.

Импорт упал на 2,3 процента, достигнув $2 миллиарда 873,3 миллиона.

Кыргызстан сохраняет высокую импортозависимость: на долю внешних поставок в страну приходится 85,6 процента от всего товарооборота.

Справка 24.kg Сальдо торгового баланса — разница между импортом и экспортом. Если объем поставок за рубеж превышает показатели завоза товаров, то говорят о положительном сальдо. В случае с Кыргызстаном, у нас почти всегда отрицательное сальдо.

Итоги по внешнеторговому обороту Кыргызстана Нацстатком всегда дает с задержкой на один месяц.

Что влияет на снижение экспорта

С начала 2026 года кабинет министров Кыргызстана вновь ввел запреты на вывоз из страны различных товаров. В частности, лома, макулатуры отходов бумаги и сельскохозяйственных животных.

Кроме того, после изменения правил в России у наших экспортеров, включая швейников, возникли проблемы с поставками продукции в РФ. Власти Кыргызстана в феврале объявили, что часть проблем в этой сфере удалось решить.

Если смотреть по показателям экспорта за февраль и март, то его падение в марте немного увеличилось (с 12,5 до 13,5 процента).

Заметнее всего сократились поставки из республики:

золота — в 3,3 раза;

обуви и ее частей — в 2,2 раза;

фруктов и орехов — в 1,7 раза;

оборудования и механических устройств — в 1,7 раза;

измерительных и контрольных приборов — в 1,6 раза;

молока и молочной продукции — в 1,6 раза;

отходов и лома медных — в 1,5 раза;

трикотажной одежды — на 29 процентов;

овощей и корнеплодов — на 24,8 процента.

По данным Нацстаткома, одновременно с этим вырос экспорт:

мебели и ее частей — в 2,9 раза;

парфюмерно-косметических и туалетных средств — в 2,3 раза;

стекла и изделий из него — в 1,6 раза;

лигнита (бурого угля) — на 44,2 процента;

средств наземного транспорта и их частей — на 40,8 процента;

керамических изделий — на 31,6 процента;

текстильной одежды — на 24,2 процента.

Из-за чего снизился импорт

Снижение объемов импортных поступлений по сравнению с январем-мартом 2025 года, в основном, связано с уменьшением объемов поступлений:

обуви и ее частей — в 3 раза;

химических нитей и волокон — в 2,9 раза;

оборудования и механических устройств — в 1,5 раза;

одежды и одежных принадлежностей — на 28,8 процента;

резины и изделий из нее — на 5,6 процента;

нефтепродуктов — на 4 процента.

Одновременно с этим возрос импорт в Кыргызстан:

злаковых культур — в 1,8 раза;

воды, включая минеральную и газированную с сахаром — на 34,4 процента;

черных металлов — на 32,5 процента;

разных пищевых продуктов — на 26,6 процента;

парфюмерно-косметических и туалетных средств — на 23,7 процента;

средств наземного транспорта и их частей — на 23,2 процента;

изделий из черных металлов — на 22,6 процента.

Торговля со странами ЕАЭС

В торговле со странами Евразийского экономического союза ситуация лучше. Товарооборот с государствами ЕАЭС в январе-марте 2026 года составил $1 миллиард 338,7 миллиона, что на 2,7 процента выше показателя трех месяцев 2025-го. Однако и здесь наблюдается дисбаланс:

экспорт в страны союза снизился на 5,1 процента (всего $262 миллиона).

импортные поступления выросли на 4,8 процента ($1 миллиард 76,7 миллиона).

В общем товарообороте республики на взаимную торговлю со странами ЕАЭС пришлось 39,9 процента, в экспорте — 54,2 процента, импорте — 37,4 процента.

При этом за три месяца 2026 года Кыргызстана снизил экспорт в страны ЕАЭС:

фруктов и орехов — в 2,6 раза;

оборудования и механических устройств — в 2,4 раза;

электрических машин и оборудования — в 1,8 раза;

контрольно-измерительных приборов и аппаратов — в 1,8 раза;

молока и молочной продукции — в 1,7 раза;

трикотажной одежды — в 1,5 раза;

отходов и лома медных — в 1,5 раза.

Одновременно с этим увеличились поставки:

мебели и ее частей — в 3,1 раза;

руды и концентратов драгоценных металлов — в 2,7 раза;

стекла и изделий из него — в 2,4 раза;

парфюмерно-косметических и туалетных средств — в 2,3 раза;

изделий из кожи — в 1,8 раза.

Рост импорта из стран ЕАЭС связан, в основном, с увеличением поставок:

молока и молочной продукции в 1,8 раза;

пшеницы — в 1,7 раза;

продуктов переработки овощей и фруктов — в 1,5 раза;

электрических машин и оборудования — в 1,5 раза;

парфюмерно-косметических и туалетных средств — в 1,5 раза.

Одновременно наблюдалось снижение объемов импорта:

муки пшеничной — в 1,7 раза;

средств наземного транспорта и их частей — на 27,2 процента;

изделий из черных металлов — на 24,4 процента;

древесины и изделий из нее — на 18,1 процента.

Больше всего внутри объединения Кыргызстан торгует с Россией (67,9 процента) и Казахстаном (29,6 процента). Причем в феврале доля взаимной торговли с соседями увеличилась на 0,8 процента.