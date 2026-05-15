Экономика

Кыргызстан и Россия обсудили стратегические проекты в энергетике и транспорте

Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев и вице-премьер РФ Алексей Оверчук провели переговоры на полях международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026». Стороны сосредоточились на реализации договоренностей, которые ранее достигли лидеры двух стран, сообщила пресс-служба кабмина.

Участники встречи обсудили двусторонние торгово-экономические и инвестиционные связи. Особое внимание Данияр Амангельдиев и Алексей Оверчук уделили энергетическому сектору и совместным инфраструктурным проектам в области транспорта и логистики.

Первый зампред кабмина подчеркнул, что регулярные контакты на высшем уровне придают мощный импульс практическому взаимодействию и укрепляют взаимное доверие. По его словам, площадка в Казани открывает новые возможности для определения конкретных шагов по расширению стратегического партнерства.

Собеседники также затронули вопросы взаимодействия в науке, образовании и культуре. Стороны признали эти сферы фундаментальными для укрепления дружбы между народами Кыргызстана и России. По итогам встречи стороны подтвердили готовность к активной работе по всем направлениями двустороннего сотрудничества.
