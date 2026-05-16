Пилот по созданию пчеловодческого хозяйства запустят в Алайском районе

Спикер парламента Марлен Маматалиев с рабочей поездкой посетил Алайский район Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

По ее данным, торага принял участие в бизнес-форуме, организованном с целью устойчивого развития Алайского района путем использования его инвестиционного потенциала.

Марлен Маматалиев отметил, что это не просто дискуссионная площадка, а серьезное событие, определяющее будущее региона, демонстрирующее экономические возможности, устанавливающее новые партнерские связи и способствующее реализации конкретных проектов.

По его словам, в Алайском районе имеется большой потенциал в сферах туризма, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, энергетики, торговли и логистики, а также экологически чистого производства.

Спикер парламента остановился на трех основных направлениях.

«Развитие производства меда, рыбы и мяса, масштабирование туристического сектора, строительство малых ГЭС позволят Алайскому району стать мощным центром экономического роста. Нам нужны не просто переговоры, а реальные инвестиции, новые предприятия, новые рабочие места и конкретные проекты, которые улучшат качество жизни людей», — сказал он и презентовал пилотный проект по созданию пчеловодческого хозяйства.

По словам Марлена Маматалиева, в ближайшее время определят около десяти участников из каждого села и предоставят им на льготных условиях 10-15 ульев со всем необходимым оборудованием.

«Затем в течение года специалисты по производству меда будут работать вместе с фермерами, следить и основательно обучать всему, помогая им улучшить свой опыт», — проинформировал он.

Торага подчеркнул, что в Кыргызстане проводятся крупные реформы с целью поддержки предпринимателей, снижения административных барьеров, упрощения налоговой системы и защиты прав инвесторов.

«Благодаря усилиям президента Садыра Жапарова за последние пять лет проведены масштабные преобразования. Эти меры и стабильность в стране создали прочную основу для развития. Например, если в 2020 году внутренний валовой продукт республики составлял всего $8,3 миллиарда, то по итогам 2025-го он превысил $22,6 миллиарда. То есть объем экономики увеличился почти в три раза», — заметил он.