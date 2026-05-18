Экономика
Сюжет: Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан

На стройке дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан заняты 2 тысячи кыргызстанцев

На строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан работают около 2 тысяч граждан Кыргызстана. Об этом на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Алмаз Тургунбаев.

По его словам, в связи со спецификой железнодорожного строительства местные граждане сейчас привлекаются в основном на неквалифицированные работы. Однако ведомство готово трудоустраивать и отечественных инженеров с профильной квалификацией.

На данный момент в управляющей проектной компании работают 25 человек, при этом при равенстве компетенций у кандидатов приоритет всегда отдается гражданам Кыргызстана. Для подбора персонала  заключены соглашения с местными властями Нарынской и Джалал-Абадской областей, через которые специализированные агентства занятости привлекают необходимые кадры.

Сейчас масштабные работы развернуты на ключевых участках магистрали: возводится 21 мост и пробиваются три крупнейших тоннеля. Всего на объектах задействовано более 5 тысяч специалистов, почти половину из которых составляют местные рабочие.

Проект строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан общей протяженностью 532,5 километра обсуждался десятилетиями, а официальный старт работам на кыргызском участке дали в декабре 2024 года. В Кыргызстане самый сложный отрезок магистрали длиной около 305 километров, где запланировано возведение 50 мостов и пробивка 29 тоннелей. Завершить масштабное строительство и ввести дорогу в эксплуатацию планируется к 2030 году. 
