Экономика

Портфель проектов ГЧП в Кыргызстане превысил 456 миллиардов сомов

Портфель проектов центра государственно-частного партнерства превысил 90 инициатив. Общий объем инвестиций в них составляет более 456 миллиардов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, подводя ключевые итоги деятельности за январь — апрель этого года.

На сегодня 67 проектов ГЧП уже находятся на стадии активной реализации, а еще 23 инициативы проходят этап детальной подготовки. Только с начала 2026-го подписано четыре новых соглашения на общую сумму более 1 миллиарда сомов.

Как отметили в центре ГЧП, за первые четыре месяца года запущен ряд важных для населения объектов. В Бишкеке началось строительство современного рынка CITY Market и стартовали проекты по развитию сети общественных санитарных объектов.

Фото пресс-службы центра ГЧП

В регионах подписано соглашение о масштабной реконструкции рынка «Береке базары», а также запущен новый завод строительных материалов в Орловке.

Особый акцент центр ГЧП делает на стратегическую инфраструктуру и энергетическую независимость страны. Подписан меморандум о строительстве западной объездной дороги Бишкека. Продолжается проработка мегапроекта — железной дороги Макмал — Каракол.

В сфере энергетики продвигаются проекты возобновляемых источников энергии (ВИЭ) общей мощностью до 300 мегаватт. Сюда входят солнечные и ветровые электростанции, а также малые ГЭС.

«Кыргызстан совершил мощный рывок в международном рейтинге ГЧП, поднявшись сразу с 68-го на 22-е место», — добавили в ведомстве.

Параллельно с этим центр ГЧП укрепляет кадровый потенциал на местах: обучающие тренинги для специалистов уже прошли в Ошской, Таласской, Нарынской и Чуйской областях. Это позволит регионам эффективнее запускать совместные проекты государства и бизнеса, уверены в ведомстве. 
