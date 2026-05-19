Кыргызстан усиливает работу по климатической устойчивости регионов

В рамках диалога по укреплению климатической устойчивости местных сообществ министр экономики и коммерции КР Бакыт Сыдыков заявил о необходимости системного учета климатических рисков при планировании развития регионов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его словам, изменение климата уже оказывает прямое влияние на экономику, сельское хозяйство, водные ресурсы и инфраструктуру страны, особенно в уязвимых сельских территориях.

«Инвестиции в инфраструктуру, энергетику, водоснабжение и сельское хозяйство должны основываться на анализе климатических угроз уже на этапе планирования», — отметил министр.

Он подчеркнул важность внедрения инструментов оценки климатических рисков на местном уровне и их интеграции в программы социально-экономического развития регионов.

И добавил, что в рамках национальной климатической политики реализуется обновленный план ОНУВ 3.0 до 2035 года, предусматривающий снижение выбросов и адаптацию к изменению климата с акцентом на участие регионов.

Также сообщается о реализуемых в регионах проектах по энергоэффективности, водосбережению и модернизации инфраструктуры. Особое внимание уделяется вовлечению местных сообществ в принятие решений и повышение их устойчивости.

В министерстве добавили, что дальнейшая работа будет направлена на расширение климатически ориентированных инвестиций и укрепление потенциала органов местного самоуправления.