На рестораны, кафе и доставку еды кыргызстанцы потратили 14,6 миллиарда сомов

В Кыргызстане рестораны, бары и службы доставки еды заработали 14 миллиардов 614,1 миллиона сомов (рост на 13,1 процента). Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Гостиницы и другие места для краткосрочного проживания туристов увеличили доходы на 15,1 процента — до 2 миллиардов 150,8 миллиона сомов. В совокупности сектор отелей и ресторанов сгенерировал 16 миллиардов 764,9 миллиона сомов.

Опережающий рост сферы гостиниц (на 15,1 процента) в первые четыре месяца — индикатор того, что туристический и деловой сезон в Бишкеке и на Иссык-Куле стартовал раньше обычного.

Сколько заработала торговля

Общий оборот оптовой и розничной торговли, включая ремонт автомобилей, достиг 628 миллиардов 48,8 миллиона сомов. Показатель увеличился на 11,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Основной объем финансовых потоков в секторе генерирует Бишкек, выступая главным торговым хабом страны для всех регионов.

Оптовая торговля принесла экономике 352 миллиарда 591,3 миллиона сомов (рост на 10,4 процента). Розничные сети и магазины продали товаров на 192 миллиарда 188 миллионов сомов, увеличив объемы на 13,6 процента.

Розничная торговля моторным топливом также показала стабильность, достигнув отметки в 59 миллиардов 530,5 миллиона сомов (+7,8 процента).

Автомобильный рынок растет

Отдельного внимания заслуживает автомобильный сегмент. Продажи автомобилей, мотоциклов и запчастей взлетели на 23,2 процента — до 21 миллиарда 391,7 миллиона сомов. Услуги технического обслуживания и ремонта (СТО) выросли на 22,4 процента, достигнув 2 миллиардов 347,3 миллиона сомов.

Рост продаж машин свидетельствует о продолжающемся обновлении автопарка и высокой покупательной способности, несмотря на инфляцию.