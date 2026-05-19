В Бишкеке за четыре месяца сдали 808 частных домов на 5,7 миллиарда сомов

В январе — апреле 2026 года граждане Кыргызстана построили 3 тысячи 290 индивидуальных жилых домов общей площадью 454,5 тысячи квадратных метров. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Общая площадь введенного жилья выросла на 11,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. На эти цели застройщики использовали 13 миллиардов 886,9 миллиона сомов инвестиций в основной капитал.

Бишкек в лидерах по строительству

Основной строительный бум пришелся на Бишкек. В столице за четыре месяца сдали 808 частных домов общей площадью 140,5 тысячи квадратных метров. Рост сразу на 49,4 процента к уровню прошлого года. На долю Бишкека пришлось 5 миллиардов 731,8 миллиона сомов от общего объема капитальных вложений.

В Оше ввели 56 домов общей площадью 11,7 тысячи квадратных метров (рост на 18,1 процента).

В трех областях объемы упали

Среди регионов Кыргызстана самую высокую динамику по увеличению площади сданных домов продемонстрировала Баткенская область — рост 20,2 процента (ввели 211 домов). Чуйская область показала рост на 16,1 процента (546 домов), Нарынская — на 15,6 процента (130 домов), Ошская — на 4,4 процента (497 домов).

В то же время три области снизили объемы ввода частного жилья. Джалал-Абадская область сократила площади на 2,2 процента (хотя там построили 699 домов), Иссык-Кульская — на 22,7 процента (180 домов). Наибольшее падение зафиксировали в Таласской области, где показатель снизился на 27,9 процента к прошлому году — там сдали 163 дома.

Высокая строительная активность населения и значительные объемы внутренних инвестиций в жилищный сектор в начале 2026-го подтверждают сохранение сильного внутреннего спроса. При этом резкий скачок объемов в Бишкеке и Баткене указывает на неравномерное распределение капитала, на фоне которого Таласская и Иссык-Кульская области показывают локальный спад.