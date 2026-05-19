Экономика

В Кыргызстане объем наличных денег в обращении превысил 280 миллиардов сомов

Общий объем денег в обращении в Кыргызстане на 1 апреля 2026 года составил 280 миллиардов 100 миллионов сомов. Национальный банк Кыргызстана зафиксировал существенное оживление оборота наличных средств в коммерческих банках страны за первый квартал.

Кассы коммерческих банков за январь – март 2026 года приняли 1 триллион 383 миллиарда сомов. Этот показатель вырос на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Основные финансовые потоки традиционно аккумулируют финансовые учреждения в Бишкеке, обслуживая торговлю и деловую активность всей республики.

Выдача наличных денег из касс коммерческих банков также продемонстрировала уверенный рост. Финансовые организации выдали клиентам 1 триллион 378 миллиардов сомов, что превышает уровень первого квартала прошлого года на 11 процентов. Таким образом, приток капитала в банковскую систему страны незначительно опережает его отток.
Рубль бьет годовые рекорды при падении евро и юаня: курс валют на 18 мая
Кыргызские молочники теряют рынок: импорт из Беларуси дешевле почти в два раза
На стройке дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан заняты 2 тысячи кыргызстанцев
ВВП Кыргызстана достиг 602,7 миллиарда сомов с начала 2026 года
BAKAI стирает границы: впервые в КР переводы в Китай и США прямо в приложении
Экономика Узбекистана выходит на глобальный уровень
MEGA расширяет 4G-покрытие по всему Кыргызстану
Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом
