В Кыргызстане объем наличных денег в обращении превысил 280 миллиардов сомов

Общий объем денег в обращении в Кыргызстане на 1 апреля 2026 года составил 280 миллиардов 100 миллионов сомов. Национальный банк Кыргызстана зафиксировал существенное оживление оборота наличных средств в коммерческих банках страны за первый квартал.

Кассы коммерческих банков за январь – март 2026 года приняли 1 триллион 383 миллиарда сомов. Этот показатель вырос на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Выдача наличных денег из касс коммерческих банков также продемонстрировала уверенный рост. Финансовые организации выдали клиентам 1 триллион 378 миллиардов сомов, что превышает уровень первого квартала прошлого года на 11 процентов. Таким образом, приток капитала в банковскую систему страны незначительно опережает его отток.