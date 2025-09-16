12:46
Kyrgyzstanis win four more medals at Asian Youth Judo Championships

Kyrgyzstanis won four medals on the second day of the Asian Youth Championships, which ended in Indonesia. The Kyrgyz Judo Federation reported.

According to its data, Aktilek Kultaev (up to 81 kg), Daniyar Melisov (up to 90 kg), Daut Poltushev (up to 100 kg) and Alina Moldokulova (up to 70 kg) became bronze medalists.

Earlier, Adis Orozmamatov (up to 66 kilograms) and Zhanar Zholdosheva (up to 57 kilograms) won bronze medals.

Kyrgyzstanis also won medals at the cadet championships:

  • Bronze: Anastasia Stepanova (up to 40 kg) and Aisha Kiyalbekova (up to 53 kg);
  • Silver: Munira Manasbekova (up to 44 kg) and Bualima Abdibalieva (up to 48 kg).
