Aibek Artykbaev relieved of his post as Ambassador of Kyrgyzstan to Mongolia

Aibek Artykbaev has been relieved of his post as Ambassador of Kyrgyzstan to Mongolia. The presidential press service reported.

According to it, Sadyr Japarov signed a decree.

Photo Internet. Aibek Artykbaev

By another document, the president relieved Aibek Moldogaziev of his post as Ambassador of Kyrgyzstan to the United States and appointed him as the Kyrgyz Republic’s diplomatic representative in Mongolia.

Photo Internet. Aibek Moldogaziev

Aibek Artykbaev was appointed Ambassador to Mongolia in July 2023. He previously served as Deputy Minister of Foreign Affairs.

Aibek Moldogaziev became Ambassador to the United States in December 2024. He also previously served as Deputy Minister of Foreign Affairs.
