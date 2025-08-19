12:32
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.09
Кыргызча

Албина Имашова Кыргыз драма театрынын көркөм жетекчиси болуп дайындалды

Имашова Албина Турдугуловна Т. Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын көркөм жетекчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигиниен билдиришти.

Албина Имашеваны театрдын жамаатына маданият министри Мирбек Мамбеталиев тааныштырып, жоопкерчиликтүү ишине ийгилик каалады.

Албина Имашева 2002-жылдан бери Т.Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында эмгектенет.

2008-жылы Эл аралык Ысык-Көлдө өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун кинофестивалында «Тенгри» фильминде «Аялдын ролун мыкты аткарганы үчүн» сыйлыкка татыган.

2009-жылы «Кыргыз киносунун отличниги» төш белгиси менен сыйланган.

2011-жылы Д.Күйүкова атындагы сыйлыктын лауреаты.

2017-жылы Маданият министринин «Ардак граматасын» алган.

2018-жылы «Ардак грамотасынын» ээси.

2024-жылы КР эмгек сиңирген артисти наамына ээ болгон.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/340109/
Кароо: 149
Басууга
Теги
Асылбек Жеңишбек Баткен облусунун Лейлек районунун акими болуп дайындалды
Догдурбек Чонтоев Кыргыз улуттук университетинин ректору болуп дайындалды
Бишкектин акимчиликтеринде кадрдык өзгөрүүлөр болду
Канат Табалдиев Кара-Суу районунун акими болуп дайындалды
Энергетика министринин жаңы орун басары дайындалды
Жыпариса Рысбекова жаңы кызматка дайындалды
Мамлекеттик ипотекалык компанияга жаңы жетекчи дайындалды
ЖК Жылдыз Полотованы эмгек министри кызматына талапкерлигин колдоду
Башкы прокурордун орун басары кызматынан бошотулуп, жаңы орун басары дайындалды
Жогорку Кеңешке башкы прокурордун талапкерлиги сунушталды
Эң көп окулган жаңылыктар
Мыйзамсыз курулуштар, &laquo;снос&raquo;: Президент Садыр Жапаровдун кезектеги маеги Мыйзамсыз курулуштар, «снос»: Президент Садыр Жапаровдун кезектеги маеги
Ош&nbsp;шаардык өзгөчө кырдаалдар кызматына жаңы куткаруу шаймандары тапшырылды Ош шаардык өзгөчө кырдаалдар кызматына жаңы куткаруу шаймандары тапшырылды
Чолпон-Атада &laquo;Ысык-Көлдүн жээгиндеги балет кечеси&raquo; өтөт Чолпон-Атада «Ысык-Көлдүн жээгиндеги балет кечеси» өтөт
Кытайда өтүп жаткан дүйнөлүк оюндарда кыргыз самбочулары үч&nbsp;медаль жеңди Кытайда өтүп жаткан дүйнөлүк оюндарда кыргыз самбочулары үч медаль жеңди
19-август, шейшемби
12:26
Кыргызстанда жеке клиникаларга онкологиялык ооруларды дарылоого уруксат берилди Кыргызстанда жеке клиникаларга онкологиялык ооруларды д...
11:53
Нарында көпүрө урап, жүк ташуучу унаанын кулаган учуру видеого түшүп калган
11:26
Пайдалуу кеңеш: Банандын кабыгын ыргытпаңыз, туура жештин жолдору
11:24
Кыргызстан ири инвесторлорду тартуу шарттарын жөнөкөйлөштүрдү
10:23
Чүй облусунда бир катар алдамчылык фактысына шектелген жаран кармалды