Кыргызстан ири инвесторлорду тартуу шарттарын жөнөкөйлөштүрдү

Кыргызстанда бизнес жүргүзүү жана түз чет элдик инвестицияларды тартуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында ири бизнести стимулдаштыруу боюнча конкреттүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу Улуттук инвестиция агенттиги билдирди.
Ага ылайык, «Кыргыз Республикасындагы инвестициялар жөнүндө» мыйзамдын жоболоруна ылайык, инвесторлорго Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен түздөн-түз жеке инвестициялык келишим түзүү мүмкүнчүлүгү берилген.
Бул эреже 10 миллион доллардан кем эмес инвестиция салууну каалаган инвесторлорго, ошондой эле төмөнкүлөргө ээ болгондорго тиешелүү:
— эл аралык ишкердик репутация;
— ийгиликтүү инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууда уникалдуу билим жана тажрыйба.
Инвестициялык келишимдин алкагында инвесторлорго төмөнкү жеңилдиктер берилиши мүмкүн:
— салыктык жана бажылык жеңилдиктер жана преференциялар;
— негизги кызматкерлерге визалык колдоо көрсөтүү;
— долбоорлорду ишке ашыруу үчүн жер тилкелерин тандоого жана каттоого көмөк көрсөтүү.