Пайдалуу кеңеш: Банандын кабыгын ыргытпаңыз, туура жештин жолдору

Банандын кабыгы жөн эле таштанды эмес, витаминдерге жана антиоксиданттарга бай продукт. Аларды кантип туура жеш керек жана алар организмге кандай пайда алып келерин билип алыңыз деп билдирет Rbc.ua сайты.
Аларды кантип туура жеш керек?
Адатта, кабыктарды чийки түрүндө жешпейт, анткени алар катуу жана ачуу.Эмесе туура жештин жолдору:
— кайнатып же кайнатыңыз — шорполорго же шишкебектерге
— көмөч казанга кууруп алабыз — тилкелерге кесип алгандан кийин татымалдарды кошо аласыз
— аларды бышыруу — жемиш менен же десерт менен берилет
Кирди кетирүү үчүн кабыгын жакшылап жууш керек. Эгер кабыгын жегиңиз келсе, органикалык банандарды колдонгонуңуз жакшы.
Эмне үчүн бул сен үчүн жакшы?
Клетчаткага бай
Катталган диетолог Авери Зенкер банандын кабыгында эрүүчү да, эрибеген да клетчатка көп экенин айтат. 100 грамм кабыгында болжол менен 3-7 грамм клетчатка бар.
Клетчатка тамак сиңирүүнү колдойт, ток сезүүгө жардам берет жана ичегилердин үзгүлтүксүз кыймылын камсыз кылат.
Курамында калий жана башка электролиттер бар
Бир банандын кабыгында болжол менен 1025 миллиграмм калий бар. Бул сиздин сунуш кылынган күнүмдүк балаңыздын дээрлик 40 пайызын жана мөмөнүн ичинде таба турган калийден көбүрөөк.
Калий суюктук балансында жана кан басымында ролду ойнойт маанилүү минерал жана электролит болуп саналат. Калийди керектөөнү көбөйтүү кан басымы менен күрөшүүгө жардам берет.
Антиоксиданттар
Банандын кабыгында полифенолдор, флавоноиддер, антоцианиндер жана каротиноиддер сыяктуу антиоксиданттарга бай. Алардын көбү кабыгы бышкан сайын көбөйөт.
Банандын кабыгындагы полифенолдор сезгенүүгө каршы жана антиоксидант касиетке ээ, алар жүрөк оорусунун, 2-типтеги диабеттин, ал тургай кээ бир рактын рискин азайтышы мүмкүн.
Дени сак холестерол көлөмүн сактоо
Банандын кабыгындагы клетчатка тамак сиңирүү трактындагы холестерол менен байланышып, аны организмден чыгарууга жардам берет. Банандын кабыгындагы полифенолдор холестериндин дени сак болушунда да роль ойношу мүмкүн.
Узак мөөнөткө дени сак холестерол көлөмүн сактоо, айрыкча, тең салмактуу тамактануу жана үзгүлтүксүз көнүгүү менен айкалышканда, жалпы жүрөк ден соолугун чыңдай алат.
Маанайды жана уйкуну жакшыртат
Банандын кабыгында маанайды жөнгө салууга жардам берген негизги нейротрансмиттер серотонинди өндүрүүгө катышкан триптофан аминокислота бар.
Банандын кабыгындагы магний жана триптофан уйкуну жакшыртууга жардам берет.