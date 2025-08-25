11:37
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Кыргызча

U-20: Кыргызстандык балбан Жантөрө Мирзалиев күрөш боюнча дүйнө чемпиону болду

Кыргызстандык балбан Жантөрө Мирзалиев Болгариянын Самоков шаарында өтүп жаткан грек-рим күрөшү боюнча (U 20) жаштар арасында дүйнө чемпиону болду. Бул тууралуу UWW сайты жазууда.

Биздин спортчу 67 килограммга чейинки салмак категориясында 1/16 финалдан баштап күч сынашкан.

Алгач ал белорусиялык Игорь Зварикинди мөөнөтүнөн мурда жеңсе, андан кийин швейцариялык Робин Бруннерди да мөөнөтүнөн мурда жеңип алды.

Чейрек финалда Жантөрө Мирзалиев ирандык балбан менен килемге чыгып, аны оор беттеште 5:3 эсебинде жеңип алды.

Жарым финалда анын атаандашы өзбекстандык Фоезбек Эшмирзаев болду. Жантөрө Мирзалиев 5:1 эсебинде жеңишке жетип, финалга чыкты.

Ал эми чечүүчү беттеште 2024-жылдын жаштар арасындагы дүйнө жана Европа чемпиону болгон россиялык Эрза Закриев менен күч сынашып, курч таймашта 4:2 эсебинде жеңишке жетишип, алтын медалга жана жаштар арасындагы дүйнө чемпиону наамына ээ болду.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/340778/
Кароо: 160
Басууга
Теги
Лионель Месси жаңы рекорд койду
Карьера аяктайбы? Месси Аргентинада улуттук курама үчүн акыркы беттешин өткөрөт
Кыргызстандык парадзюдочулар Египетте өткөн мелдеште эки медаль утуп алышты
U-20: Бүгүн дүйнө чемпионатында кыргызстандык 5 балбан кыз килемге чыгат
U-20: Кыргыз балбаны Адилет Акылбеков дүйнө чемпионатында күмүш медаль утту
Чолпон-Ата шаарында III Түрк универсиадасы өтөт
U-20: Болгариядагы дүйнө чемпионатына кыргызстандык 9 балбан катышууда
Кытайда өтүп жаткан дүйнөлүк оюндарда кыргыз самбочулары үч медаль жеңди
АФКнын Чакырык Лигасы. Кыргызстандын командалары тайпалык баскычка чыкты
Бүгүн кыргызстандык самбочулар Кытайда өтө турган Дүйнөлүк оюндарга катышат
Эң көп окулган жаңылыктар
Үч&nbsp;миңден ашуун айдоочуларга ОСАГО жоктугу үчүн айып салынды Үч миңден ашуун айдоочуларга ОСАГО жоктугу үчүн айып салынды
Ош&nbsp;шаардык билим берүү башкармалыгында коррупциялык схема аныкталды Ош шаардык билим берүү башкармалыгында коррупциялык схема аныкталды
Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга расмий сапар менен келди Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга расмий сапар менен келди
Мамлекеттик бажы кызматы 47&nbsp;жаңы кызматкер менен толукталды Мамлекеттик бажы кызматы 47 жаңы кызматкер менен толукталды
25-август, дүйшөмбү
11:31
Кыргызстанда помидордун рекорддук түшүмү жыйналды Кыргызстанда помидордун рекорддук түшүмү жыйналды
11:15
Ысык-Көлдө биринчи жолу шамал генератору орнотулду
10:27
Венгрия VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышат
10:14
Балыкчы-Бөкөнбаев-Каракол унаа жолу эки тараптуу ачылды
10:04
Султан Раевдин «Жанжаза» романы АКШда англис тилинде жарык көрдү