11:38
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Кыргызча

Ысык-Көлдө биринчи жолу шамал генератору орнотулду

Ысык-Көлдө биринчи жолу шамал генератору орнотулганын социалдык тармактарда КР Жашыл электр станциялар ассоциациясынын төрайымы Кундус Кырбашева билдирди.

Анын айтымында, иш-чара Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүк күнүнө карата уюштурулууда.

"Бүгүн өлкөбүз алга карай эбегейсиз кадам таштады — биринчи жолу шамал генератору орнотулуп, курулуштун жаңы этабын ата мекендик компания жүргүзүп жатат. Бул ишке ашкан кыял жана Кыргызстан жашыл энергетиканын дооруна ишенимдүү кадам шилтеп жатканынын символу болуп саналат.Тоолорубуздан соккон шамал азыр жарыкка айланып, үйлөрүбүзгө жылуулук тартуулап жатат.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/340819/
Кароо: 61
Басууга
Теги
Ысык-Көлдөн бир чакырымдай браконьерлердин торлору алынды
Тоңдо көлдүн жээк аймагын жакшыртууга 15 миллион сом жумшалат
Ысык-Көлдө 850 конок үйү саркынды сууларды тазалоо системаларын колдонбойт
Май айында Ысык-Көлдөн 13 миң чарчы метр балык уулоочу тор чыгарылды
Ысык-Көл облусунда «Ак Илбирс» экологиялык коридору түзүлдү
Ысык-Көл облусундагы «Южный» пансионаты мамлекетке кайтарылды
Ысык-Көлдө дем берүүчү гранттын эсебинен 37 долбоор каржыланды
Ысык-Көл облусунда сел жүрүшү мүмкүн
«Рояль бич» пансионатынын 8,19 гектар жери менчикке мыйзамсыз берилген
Ысык-Көлгө «Акылдуу шаар» куруу маселеси талкууланууда
Эң көп окулган жаңылыктар
Үч&nbsp;миңден ашуун айдоочуларга ОСАГО жоктугу үчүн айып салынды Үч миңден ашуун айдоочуларга ОСАГО жоктугу үчүн айып салынды
Ош&nbsp;шаардык билим берүү башкармалыгында коррупциялык схема аныкталды Ош шаардык билим берүү башкармалыгында коррупциялык схема аныкталды
Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга расмий сапар менен келди Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга расмий сапар менен келди
Мамлекеттик бажы кызматы 47&nbsp;жаңы кызматкер менен толукталды Мамлекеттик бажы кызматы 47 жаңы кызматкер менен толукталды
25-август, дүйшөмбү
11:31
Кыргызстанда помидордун рекорддук түшүмү жыйналды Кыргызстанда помидордун рекорддук түшүмү жыйналды
11:15
Ысык-Көлдө биринчи жолу шамал генератору орнотулду
10:27
Венгрия VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышат
10:14
Балыкчы-Бөкөнбаев-Каракол унаа жолу эки тараптуу ачылды
10:04
Султан Раевдин «Жанжаза» романы АКШда англис тилинде жарык көрдү