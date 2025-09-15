Шашылыш билдирүү! Аба ырайы кескин өзгөрөт

16—18-сентябрда Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрөт. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Гидрометеорология кызматы билдирди.
Бул күндөрү мезгил-мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөйт, тоо этектеринде жана бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Айрым аймактарда жаан-чачын катуу болот.
Абанын температурасы төмөндөйт:
Чүй өрөөнү: түнкүсүн +6...+11°, күндүз +17...+22°
Талас өрөөнү: түнкүсүн +2...+7°, күндүз +15...+20°
Ош, Жалал-Абад, Баткен: түнкүсүн +9...+14°, күндүз +20...+25°
Ысык-Көл ойдуңу: түнкүсүн +4...+9°, күндүз +15...+20°
Нарын облусу (дыйканчылык аймактар): түнкүсүн +2...+7°, күндүз +16...+21°
Тоолуу райондор: түнкүсүн 0...+5°, күндүз +9...+14°
Бийик тоолуу райондор: түнкүсүн —9...—14°дан 0°гө чейин, күндүз +1...+6°
Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4–9 м/с, айрым жерлерде 15–20 м/с чейин жетет.
ӨКМ туруксуз аба ырайы автотранспортко, байланыш тармагына, энергетика жана коммуналдык кызматтарга, ошондой эле жайыттарда мал кармоого тоскоолдук жаратышы мүмкүн экенин эскертет.